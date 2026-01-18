Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для співробітників територіального центру комплектування, яких підозрюють у вимаганні коштів та незаконному позбавленні волі чоловіка.

Про це повідомляють у пресслужбі Київського районного суду Одеси.

Запобіжний захід для співробітників ТЦК

Йдеться про трьох працівників ТЦК та представника громадської організації.

За версією слідства, інцидент стався кілька днів тому під час проведення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси.

Підозрювані протиправно позбавили волі чоловіка, застосувавши до нього фізичний примус.

Потерпілого силоміць посадили в автобус і близько години возили містом.

Паралельно з цим, за даними правоохоронців, фігуранти вимагали у чоловіка 6 000 доларів США за “вирішення питання” та недоставлення його до районного територіального центру комплектування.

Розглянувши клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя повністю його задовольнив.

Усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Водночас зазначається, що ухвали слідчого судді наразі не набрали чинності.

Нагадаємо, в Одесі три співробітники районного ТЦК та СП, а також член громадської організації силоміць заштовхали чоловіка в автобус.

