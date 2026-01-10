Буданов анонсував рішення щодо корупції у ТЦК і СЗЧ в армії
- Глава Офісу президента Кирило Буданов назвав корупцію в ТЦК та випадки СЗЧ проблемами, що безпосередньо впливають на обороноздатність України.
- Він анонсував впровадження ефективних рішень для зміцнення військової дисципліни.
Корупція у системі територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), а також самовільне залишення частини (СЗЧ) в армії – це проблеми, які впливають на обороноздатність України.
Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов після проведення розширеної наради з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку ЗСУ та очільниками правоохоронних органів України.
Буданов про корупцію у ТЦК і СЗЧ в армії
За словами Буданова, під час розширеної наради обговорили протидію корупційним проявам у системі ТЦК та СП, а також питання СЗЧ військовослужбовцями в українській армії.
Як стверджує керівник Офісу президента, зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни є неприпустимими.
Кирило Буданов зазначив, що Україна вивчає проблематику цих питань. Він анонсував проведення зрозумілих та ефективних рішень.
9 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що у Рівненському ОТЦК та СП повідомили про підозру посадовцю, який брав хабарі, зокрема автомобілями.
Як стверджують у ДБР, працівник ТЦК вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у чоловіків, які мали законні підстави. Він погрожував створенням штучних перешкод і брав від $10 до $12 тис. за свої “послуги”.