Корупція у системі територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), а також самовільне залишення частини (СЗЧ) в армії – це проблеми, які впливають на обороноздатність України.

Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов після проведення розширеної наради з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку ЗСУ та очільниками правоохоронних органів України.

Буданов про корупцію у ТЦК і СЗЧ в армії

За словами Буданова, під час розширеної наради обговорили протидію корупційним проявам у системі ТЦК та СП, а також питання СЗЧ військовослужбовцями в українській армії.

Як стверджує керівник Офісу президента, зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни є неприпустимими.

Кирило Буданов зазначив, що Україна вивчає проблематику цих питань. Він анонсував проведення зрозумілих та ефективних рішень.

9 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що у Рівненському ОТЦК та СП повідомили про підозру посадовцю, який брав хабарі, зокрема автомобілями.

Як стверджують у ДБР, працівник ТЦК вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у чоловіків, які мали законні підстави. Він погрожував створенням штучних перешкод і брав від $10 до $12 тис. за свої “послуги”.