Упродовж тижня армія РФ атакувала Україну понад 2 300 повітряних засобів.

Про це 18 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки Росії на Україну за тиждень

За словами українського президента, під час атак Росії на Україну за тиждень було застосовано понад 1 300 ударних дронів, близько 1 050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів.

Так, лише сьогодні вночі росіяни застосували для ударів 201 безпілотник.

Під ударом перебували Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Одещина.

Постраждали десятки людей, зокрема й семирічний хлопчик.

Станом на зараз відомо, що двоє людей загинули.

Саме тому, наголошує Володимир Зеленський, Україні досі потрібно більше захисту, передусім більше ракет до систем ППО.

— Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора. Дякую всім партнерам, які зараз із нами, які готові допомагати захищати життя й посилювати Україну, разом працювати над відновленням безпеки, — зауважив президент України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 425-ту добу.

