Уночі 22 січня російські війська атакували Одеський район ударними безпілотниками, один із яких влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеський район 22 січня: що відомо

За словами керівника ОВА, ворожий безпілотник влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного житлового будинку без подальшої детонації.

Унаслідок удару пошкоджено фасад і шибки будівлі, а також припарковані поруч автомобілі.

З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед яких восьмеро дітей.

Відомо, що внаслідок нічної атаки на Одеський район смертельного поранення зазнав юнак 2009 року народження.

На місці події працюють усі профільні служби, триває огляд території та ліквідація наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 429-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

