На кінець минулої доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Ввечері 21 січня у Харкові було чути звуки вибухів – у Повітряних силах попереджали про пуски КАБів на Харківщину.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Херсон

Учора 21 січня після 21:00 ворожий дрон типу Молнія влучив у багатоповерхівку в Центральному районі Херсона. Поранення дістала 72-річна херсонка, яка в цей момент перебувала у квартирі. У жінки контузія, мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Вибухи у Харкові

Вчора ввечері у Харкові лунали вибухи. Перед цим командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про запуск ворогом керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Про можливі наслідки вибухів у Харкові поки не повідомлялося.

Шмигаль про жорсткі графіки вимкнень для Києва

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною. У Києві продовжують діяти екстрені вимкнення.

— Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків, – повідомив міністр.

Сьогодні вночі розпочали подавати тепло в будинки, які внаслідок обстрілів були без опалення двічі — 9-го та 20-го січня. Таких будинків на цей момент 3260, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

— Щоб тепло дійшло до домівок киян потрібно орієнтовно дві доби. Водопостачання відновили всім споживачам столиці, — наголосив він.

Сформували основу угоди щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте сформували основу для майбутньої угоди щодо Гренландії. Завдяки цим домовленостям, Трамп не планує вводити мита для європейських країн.

– Ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо його реалізують, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО, – написав Трамп.

Також тривають обговорення щодо Золотого купола – системи протиракетної оборони США, яка має покрити також і Гренландію.

Трамп підпише угоду про створення Ради миру

У четвер президент США Дональд Трамп проведе церемонію підписання угоди про створення Ради миру в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Наразі понад 20 країн погодилися приєднатися до Ради миру, але жоден з основних європейських союзників США ще не взяв на себе зобов’язання, а деякі взагалі відхилили.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що близько 25 країн прийняли запрошення приєднатися до ради.

– Я думаю, що Рада миру буде найпрестижнішою радою за всю історію, і вона виконає багато роботи, яку мала б виконати Організація Об’єднаних Націй, – заявив Трамп.

Росія готує нові удари по енергетиці

Заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ повідомив, що Росія готує подальші удари по енергетичному сектору та інфраструктурі України, передає Укрінформ.

– Ми маємо достатньо інформації про підготовку до подальших російських ударів по нашому енергетичному сектору та інфраструктурі, включно з об’єктами та мережами, що обслуговують наші атомні електростанції, – сказав Ростислав Палагусинець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 429-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

