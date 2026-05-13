Міністерство закордонних справ Угорщини вперше викликало російського посла через повітряну атаку РФ на Закарпатську область.

Посол повинен прибути до угорського МЗС вранці у четвер, 14 травня.

Про це повідомляє HVG.

МЗС Угорщини викликало російського посла: яка причина

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зробив відповідну заяву під час першого засідання нового уряду країни.

Однією з головних тем зустрічі стала масована російська атака по території України, зокрема по Закарпаттю.

– Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття, – наголосив Мадяр.

Він також заявив, що міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан викликала російського посла на зустріч, яка має відбутися 14 травня об 11:30.

Причиною стало застосування російських безпілотників під час атаки на Закарпатську область.

Попередній глава угорського МЗС Петер Сійярто жодного разу не викликав російського посла після ударів РФ по Закарпаттю.

Президент України Володимир Зеленський окремо звернув увагу на заяву угорського прем’єра щодо засудження російської атаки.

– Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не лише для України, а й для сусідніх країн і Європи загалом, – наголосив президент.

За інформацією Закарпатська ОВА, атака 13 травня стала однією з наймасштабніших для регіону від початку повномасштабної війни.

Відомо про влучання в промисловий об’єкт та у трансформатор на залізничній станції.

Загалом протягом доби Росія випустила по Україні 892 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 710 російських дронів.

Основним напрямком атаки стали західні області України.

