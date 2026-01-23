Серія потужних вибухів у Києві пролунала в ніч на суботу, 24 січня: столицю атакували ворожі дрони та ракети.

Про загрозу для столиці України попередили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи в Києві сьогодні, 24 січня: що відомо

Спершу Ткаченко повідомив, що кілька груп ворожих дронів рухаються в напрямку столиці, та закликав киян перебувати в укриттях.

Зараз дивляться

Коли пролунали вибухи в Києві, в КМВА пояснили, що сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загрози в небі.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що столиця перебуває під масованою атакою.

– Київ – під масованою атакою ударних БпЛА противника! Працює ППО! – наголосили в ПС ЗСУ.

Згодом було оголошено і загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Після цього у напрямку столиці полетіли російські ракети.

Вибухи в Києві 24 січня: наслідки

За останніми даними, після серії вибухів у Києві зафіксовано влучання в нежитлову будівлю у Голосіївському районі, спалахнула пожежа, а в Соломʼянському районі – в шестиповерхову офісну будівлю.

Як уточнив мер столиці Віталій Кличко, є влучання в нежитлову забудову і в Деснянському районі.

У Дніпровському районі палають гаражі, внаслідок падіння уламків на парковці загорівся бензовоз.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 431-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.