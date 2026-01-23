Вибухи в Києві 24 січня: столиця – під масованою атакою дронів та ракет
Серія потужних вибухів у Києві пролунала в ніч на суботу, 24 січня: столицю атакували ворожі дрони та ракети.
Про загрозу для столиці України попередили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи в Києві сьогодні, 24 січня: що відомо
Спершу Ткаченко повідомив, що кілька груп ворожих дронів рухаються в напрямку столиці, та закликав киян перебувати в укриттях.
Коли пролунали вибухи в Києві, в КМВА пояснили, що сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загрози в небі.
Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що столиця перебуває під масованою атакою.
– Київ – під масованою атакою ударних БпЛА противника! Працює ППО! – наголосили в ПС ЗСУ.
Згодом було оголошено і загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Після цього у напрямку столиці полетіли російські ракети.
Вибухи в Києві 24 січня: наслідки
За останніми даними, після серії вибухів у Києві зафіксовано влучання в нежитлову будівлю у Голосіївському районі, спалахнула пожежа, а в Соломʼянському районі – в шестиповерхову офісну будівлю.
Як уточнив мер столиці Віталій Кличко, є влучання в нежитлову забудову і в Деснянському районі.
У Дніпровському районі палають гаражі, внаслідок падіння уламків на парковці загорівся бензовоз.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 431-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.