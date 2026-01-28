Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 105 бойових зіткнень. Вчора загарбники завдали по території України 92 авіаційних ударів та скинули 275 керованих авіаційних бомб. Вночі та на світанку лунали вибухи у Києві, на Київщині, у Кривому Розі та у Запоріжжі. На жаль, є поранені та загиблі.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Вночі РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Поранення дістали 51-річна жінка та 60-річний чоловік. Жінка у стані середньої тяжкості госпіталізована, чоловікові надано допомогу на місці.

Зараз дивляться

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, ворог вдарив по Кривому Рогу балістикою. Значних пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок удару сталося аварійне відключення кількох великих котелень та кілька великих поривів на магістралях. На даний момент без опалення залишилося близько 700 будинків.

Атака дронів на Київ

Вночі російські дрони атакували Київ.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, падіння уламків БпЛА у Голосіївському районі на дах двоповерхової нежитлової будівлі спричинили пожежу. Рятувальники її вже ліквідували.

Також у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків дрона на проїжджу частину дороги вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку. Постраждалих немає.

Ворожа атака на Київщину

Вночі росіяни атакували Київську область. У Білогородській громаді Бучанського району внаслідок удару дроном Герань-2 виникла пожежа у квартирі житлової 7-поверхівки, повідомили у ДСНС.

Постраждали четверо людей: жінка та двоє дітей (2016 і 2021 років народження) дістали гостру реакцію на стрес, а також чоловік – отруївся продуктами горіння.

На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих — чоловіка та жінки.

Атака на Запоріжжя

28 січня близько 04:40 ворог атакував Запоріжжя. За останніми даними від керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, постраждало чотири людини.

Внаслідок обстрілу загорілося шість легкових автомобілів на площі. Рятувальники ліквідували пожежу. Крім цього, пошкоджено понад шість багатоповерхівок та понад 20 автомобілів. На місцях працюють усі екстрені служби.

Медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років.

Вибухи в Одесі

Вночі 28 січня пролунали вибухи в Одесі — ворог атакував місто ударними дронами. Один із безпілотників влучив по території монастиря.

За даними Одеської облпрокуратури, росіяни атакували й портову інфраструктуру. Внаслідок ворожої атаки постраждало троє цивільних людей: 21-річний молодий чоловік, 67-річний та 80-річний чоловіки. Одного травмованого доставили до лікарні.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Винищувачі Mirage та ракети для ППО від Франції

Україна може отримати від Франції партію ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T і Crotale, далекобійних засобів та винищувачі Mirage 2000-5, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками переговорів із французькою колегою Катрін Вотрен.

Федоров також наголосив на принциповій позиції Франції щодо протидії діяльності російського тіньового флоту танкерів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 435-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.