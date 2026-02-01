У віці 70 років померла Тамара Плашенко – акторка Театру на Подолі

Мобілізація з 1 лютого 2026 року: що зміниться у бронюванні та військовому обліку

В Україні готують пенсійну реформу: мінімальну пенсію хочуть підвищити до 6 тис. грн

Правила виїзду чоловіків за кордон з 1 лютого: перелік усіх актуальних змін

В яких магазинах можна витратити 1 000 Зимової підтримки та де придбати продукти