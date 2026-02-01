Пролунали вибухи у Запоріжжі – росіяни завдали удару по пологовому будинку.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні, 1 лютого: що відомо

Спочатку Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

Згодом, за його словами, кількість поранених зросла до шести осіб.

