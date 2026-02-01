Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
Вибух у Запоріжжі 1 лютого: Росія вдарила по пологовому будинку, є постраждалі
Пролунали вибухи у Запоріжжі – росіяни завдали удару по пологовому будинку.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі сьогодні, 1 лютого: що відомо
Спочатку Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.
Зараз дивляться
Згодом, за його словами, кількість поранених зросла до шести осіб.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.