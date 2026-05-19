У День вишиванки, 21 травня, на телеканалі ICTV2 о 22:00 відбудеться прем’єра документального фільму Залізти під шкіру.

Це історія про те, як звичайне татуювання під час війни перетворилося на маніфест самоідентичності.

Про що фільм Залізти під шкіру

Після повномасштабного вторгнення тату з тризубом, калиною чи українським словом стали можливістю без слів заявити свою позицію.

– Для нас, українців, татуювання стали ще й способом ніколи не забувати, хто ми є, і за що боремося. Наш фільм – про свободу самовираження. І про випробування, які постали перед нашою нацією на шляху боротьби за цю свободу, – каже авторка та креативна продюсерка фільму Тетяна Гребенік.

Таким випробуванням став жорстокий вибір між життям і смертю. Адже на лінії фронту та в окупації ворог почав слідкувати за людьми з патріотичними тату, аби буквально залізти під шкіру українцям.

Як знімали фільм Залізти під шкіру

Стрічка побудована на відвертих інтерв’ю з героями. Деякі події було неможливо зняти через смертельну небезпеку для людей, тому ці моменти відтворили за допомогою анімації.

Фільм розкриває приголомшливі долі реальних людей:

військового Василя, якому окупанти відрубали руку через татуювання з українським тризубом:

парамедикині Анни Олсен, яку в полоні катували окропом, називаючи її тату “нацистськими”;

військового Володимира, який набив патріотичне татуювання попри загрозу від загарбників у разі полону;

оператора з Маріуполя Дмитра, якого окупанти під загрозою розстрілу змушували “зішкребти каменем” або випалити тату з мапою України;

Аліни та Олі, які в окупованому Херсоні робили патріотичні тату в підпіллі, попри ризик бути розстріляними, та багатьох інших.

Документальний фільм проводить паралель між давніми традиціями самовираження та сучасною боротьбою.

Українці по всьому світу обирають мотиви вишивки, колоски, герб, маки та калину як спосіб заявити про своє коріння та зберегти памʼять. Це історія про те, що свобода починається зсередини, і її не зупинити жодним тиском.

