Уночі проти 19 травня російські війська продовжили атаки по Україні ударними безпілотниками та ракетами. Під ударами опинилися Ізмаїл на Одещині, Харків та Дніпропетровська область.

Росія також завдала нового удару по об’єктах Групи Нафтогаз у Дніпропетровській області. Пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура компанії.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про відкладення запланованої атаки на Іран після звернень лідерів країн Перської затоки, а в Офісі президента України оцінили плани РФ щодо літнього наступу у 2026 році.

Атака на Ізмаїл

Уночі проти 19 травня російські війська атакували Ізмаїл Одеської області ударними безпілотниками.

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, в Ізмаїльському районі ворожий дрон влучив у будівлю складу.

Унаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна будівлі. Після удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

В оперативному штабі Ізмаїльської РДА уточнили, що під час атаки були пошкоджені об’єкти портової інфраструктури.

Підрозділи ДСНС працювали на місці влучання та ліквідовували наслідки удару.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Вибухи в Харкові

На світанку 19 травня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

За словами міського голови Ігоря Терехова, перший дрон влучив у Новобаварському районі близько п’ятої ранку.

Згодом у цьому ж районі зафіксували ще одне влучання. Після ударів загорілися приватні житлові будинки.

Пізніше стало відомо, що горіли два приватні будинки, а понад десять осель зазнали пошкоджень.

Рятувальники деблокували з одного з будинків двох людей. Також повідомлялося, що під завалами могла перебувати ще одна людина.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що під час повторного удару безпілотник влучив у приватний житловий будинок.

За попередніми даними, постраждали троє людей. Серед них 73-річна жінка, яка дістала гостру реакцію на стрес.

Унаслідок атаки пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка.

Атака на об’єкти Нафтогазу

Російські війська завдали нового удару по об’єктах нафтогазової інфраструктури України.

Під атакою опинилися активи Групи Нафтогаз у Дніпропетровській області.

За словами очільника компанії Сергія Корецького, російські війська майже безперервно атакували об’єкти дронами протягом двох діб.

Пізно ввечері 18 травня окупанти також завдали удару трьома балістичними ракетами по активах Нафтогазу.

Він уточнив, що персонал підприємств не постраждав.

Удари по Дніпропетровщині

Протягом доби російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

На Нікопольщині під ударами перебували Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади.

Унаслідок атак пошкоджені адміністративна будівля та приватний будинок.

Поранення дістав 22-річний хлопець. Він лікуватиметься амбулаторно.

У Самарівському районі під удар потрапила Перещепинська громада. Там пошкоджена інфраструктура.

На Криворіжжі росіяни атакували райцентр та Лозуватську громаду.

Пошкоджені приватні будинки. Постраждала 41-річна жінка лікуватиметься вдома.

Трамп відклав атаку на Іран

Президент США Дональд Трамп заявив про відкладення запланованої військової атаки на Іран.

За словами американського лідера, із відповідним проханням до нього звернулися емір Катару, наслідний принц Саудівської Аравії та президент Об’єднаних Арабських Еміратів.

Трамп заявив, що зараз тривають серйозні переговори щодо можливої угоди з Іраном.

Водночас він наголосив, що Вашингтон готовий завдати “повномасштабного великого удару” в будь-який момент, якщо сторони не досягнуть домовленостей.

В ОП оцінили плани РФ на фронті

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Росія у 2026 році продовжить спроби вийти на адміністративні кордони Донецької області та активізувати наступ поблизу стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

За його словами, основні зусилля окупанти й надалі концентруватимуть на Донеччині.

Водночас Паліса переконаний, що найближчими місяцями російські війська не зможуть виконати поставлені Кремлем завдання.

Зокрема, він зазначив, що окупанти не змогли до кінця квітня захопити Костянтинівку, а також навряд чи зможуть до початку осені повністю вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Паліса також звернув увагу на зростання ролі безпілотників у сучасній війні та зменшення ефективності важкої бронетехніки на фронті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 546-ту добу.

