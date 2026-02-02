Уночі проти 2 лютого російські війська знову атакували Україну.

Під ударами опинилися Черкаси та область, а також Херсон, після обстрілів є поранені.

Увечері 1 лютого в Тернівці Дніпропетровської області, де через удар по автобусу з шахтарями загинули 12 гірників, зросла кількість постраждалих. У регіоні оголошено жалобу.

Зараз дивляться

Місто росіяни продовжили атакувати і вночі. Були під обстрілами також Синельниківський та Нікопольський райони.

Паралельно з цим з’явилися нові докази участі Китаю у нарощуванні ракетного потенціалу РФ та інформація про рекордний імпорт електроенергії до України з ЄС у січні.

Детальніше про головні події ночі — у добірці від Фактів ICTV.

Атака на Черкаську область

Уночі російські війська атакували Черкаську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, падіння ворожих БпЛА зафіксували одразу на кількох локаціях, зокрема в обласному центрі.

Унаслідок ударів спалахнули пожежі.

За попередніми даними, щонайменше четверо людей дістали травми.

Атака на Херсонську область

Близько опівночі російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Дніпровського району Херсону.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок атаки поранення дістали двоє цивільних. Співробітники поліції доставили постраждалих до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Ідеться про 79-річну жінку та 75-річного чоловіка — обоє зазнали мінно-вибухових травм і забоїв.

Стан поранених медики оцінюють як середньої важкості.

Китайський експорт допоміг РФ наростити виробництво ракет

Китай став ключовим фактором різкого зростання виробництва Росією балістичних ракет Іскандер-М.

Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру CSIS.

Аналітики зазначають, що у 2024 році близько 70% російського імпорту перхлорату амонію — критичного компонента твердого ракетного палива — припадало саме на Китай.

Загальний товарообіг між РФ і КНР сягнув $250 млрд, а частка Китаю в російській торгівлі зросла до 33,8%.

Окремо вказується на постачання товарів подвійного призначення: верстатів, мікропроцесорів, оптики, акумуляторів і комплектуючих для безпілотників.

За оцінками Defense Express і даними ГУР МО України, це дозволило Росії утричі збільшити виробництво ракет Іскандер — до близько 50 одиниць на місяць.

Рекордний імпорт електроенергії з ЄС у січні

На тлі масованих атак і сильних морозів Україна у січні зафіксувала рекордний обсяг імпорту електроенергії з Європейського Союзу.

За даними Міненерго, за місяць в Україну надійшло 41,987 ГВт·год електроенергії — це найвищий показник з моменту приєднання до енергосистеми ENTSO-E.

Залучення імпорту допомогло зменшити дефіцит і стабілізувати роботу енергосистеми після російських ударів.

У січні ліміт потужності для імпорту з ЄС становив рекордні 2450 МВт.

Наслідки атаки на автобус із шахтарями в Тернівці Дніпропетровської області

Увечері 1 лютого радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російські оператори дронів цілеспрямовано атакували автобус із шахтарями в Тернівці Дніпропетровської області.

За його словами, оператори Shahed у режимі онлайн-управління бачили автобус і людей, які евакуйовувалися після першого вибуху, та свідомо завдали повторного удару.

Він наголосив, що ціль була чітко ідентифікована як цивільна, а атака є прямим актом тероризму.

Раніше віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що внаслідок обстрілу автобуса загинули щонайменше 12 людей, ще 16 дістали поранення.

У лікарні, за останніми даними, залишалися 14 людей, з них семеро – у важкому стані.

Уночі агресор знову атакував Тернівку дронами. Зайнялися адмінбудівля та прибудова до неї.

У Васильківській громаді Синельниківського району після атаки БпЛА пошкоджені два приватні будинки і господарська споруда.

У Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах артилерією, FPV-дронами та реактивними системами залпового вогню Град пошкоджені підприємство, лінія електропередачі. Обстеження території триває.

2 лютого в Тернівці Дніпропетровської області та регіоні загалом оголошено жалобу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1440-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.