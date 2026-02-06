Ворожий дрон атакував автівку у селі на Сумщині: загинула жінка
Сьогодні на Сумщині ворожий ударний дрон атакував цівільну автівку.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адаміністрації Олег Григоров.
Атака дрона на Сумщині 6 лютого
За словами Олега Григорова, ворожий безпілотник атакував цивільний автомобіль у Миколаївській сільській громаді. Внаслідок удару машина загорілася. 31-річна жінка, яка перебувала за кермом, загинула.
31 січня росіяни обстріляли Сумщину. У Шосткинській громаді внаслідок ворожого обстрілу загорілися господарські будівлі та домівки людей. У Конотопській громаді ворог вдарив по нежитловому приміщенню, яке загорілося.
14 січня російські дрони атакували Суми – зафіксовано влучання безпілотників у Ковпаківському районі міста. Тоді було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, а також чотири автомобілі. Двоє цивільних звернулися за медичною допомогою.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 444-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.