У Сумській області вночі рятувальники ліквідували пожежі, спричинені російськими обстрілами.

Про це повідомляють у ДСНС.

Нічні обстріли Сумщини

Так, у Шосткинській громаді внаслідок російського обстрілу загорілися господарські будівлі та оселі людей.

Зараз дивляться

У Конотопській громаді ворог вдарив по нежитловому приміщенню, яке загорілося.

Інформації про постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило. Всі пожежі загасили.

Минулої доби на Сумщині зафіксовано майже 30 обстрілів по 17 населених пунктах. У Юнаківській громаді внаслідок атаки FPV-дрона загинула 27-річна жінка, у Великописарівській громаді поранення дістала 63-річна жінка, повідомив Олег Григоров, голова Сумської ОВА.

23 грудня стало відомо, що близько 100 російських військових зайшли до села Грабовське, що у Сумській області, та намагаються просунутися у бік Рясного.

24 грудня повідомлялося, що росіяни закріпилися у південній частині Грабовського, проте подальше просування не фіксувалося.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія надала список людей, яких окупанти примусово вивезли із села Грабовське.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 438-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.