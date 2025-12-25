Увечері 25 грудня росіяни вдарили безпілотниками по об’єкту критичної інфраструктури у Волинській області.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Обстріл об’єкту критичної інфраструктури на Волині: які наслідки

– Росія продовжує тероризувати українців. Під час повітряної тривоги ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, постраждалих та загиблих немає, – написав Рудницький у Telegram.

Нагадаємо, під час масованої атаки України 6 грудня російські окупанти вдарили безпілотниками по Луцьку Волинської області.

У одному з районів міста загорілися складські приміщення, де зберігалися продукти харчування.

Вогонь знищив продукцію, майно та внутрішні приміщення складу на площі приблизно 3,8 тисячі квадратних метрів.

Інформації про постраждалих не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

