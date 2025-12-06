У ніч проти 6 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку по території України, завдавши ударів по житлових районах, об’єктах енергетичної, залізничної та портової інфраструктури.

Детальніше про наслідки атак на регіони України читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Атака на Україну 6 грудня: що відомо

За даними сил оборони, під час нічної атаки противник випустив 61 ракету та 653 дрони різних типів.

ППО вдалося збити 615 повітряних цілей, однак частина атак завдала масштабних руйнувань і призвела до постраждалих.

Наслідки атаки на Київську область

Цієї ночі під вогнем опинилися чотири райони у Київській області – Фастівський, Бучанський, Вишгородський та Білоцерківський.

Один із найпотужніших ударів прийшовся по залізничній інфраструктурі Фастова.

Там постраждала вузлова станція, вокзал, депо та рухомий склад приміських електропоїздів.

Через це частково зупинено рух поїздів у напрямку кількох населених пунктів — змінено маршрути, а пасажирів підвозять автобусами.

Тимчасово обмежено рух через станції Мотовилівка, Кожанка та Фастів-2. Для сполучення Київ — Мотовилівка запущено човниковий потяг.

У Вишгородському районі пошкоджено приватні будинки, газопровід та складські будівлі.

У Нових Петрівцях уламки дрона спричинили масштабну пожежу на складі площею близько 5,5 тисяч м².

Також знищено три вантажні автомобілі, один будинок зруйнований повністю, ще шість — частково.

Унаслідок атаки на Бучанський район Київської області пошкоджено будинок і господарчі споруди.

У Білоцерківському район горіли складські приміщення.

Наразі відомо, що під час атаки на Київську область травмовано трьох людей, серед них жінка, яку госпіталізували. Її стан оцінюється як середньої тяжкості.

У регіоні також пошкоджено енергетичні об’єкти — аварійні бригади працюють над відновленням живлення.

Чернігівщина: удари по генерації тепла та світла

Унаслідок вибухів у Чернігові та найближчих громадах зафіксовано руйнування об’єктів критичної інфраструктури.

Зокрема постраждали системи теплопостачання та електрогенерації, а також житлові будинки у Корюківському районі.

Волинь: велика пожежа у Луцьку

Під час масової атаки на Україну 6 грудня, Луцьк атакували ворожі дрони.

В одному з районів міста загорілися складські приміщення з продуктами харчування.

Вогонь знищив продукцію, майно та внутрішні приміщення склада на площі приблизно 3,8 тис. м².

Наслідки атаки на Дніпропетровщину

У ніч проти 6 грудня ворог атакував Дніпро та три райони області.

Зокрема, унаслідок вибухів у Нікополі поранено 11-річного хлопчика. Також пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення та лінії електропередач.

Крім того, ворог вдарив і по Криворіжжю. Унаслідок атаки по Зеленодольській громаді пошкоджено місцеву інфраструктуру.

У Павлограді внаслідок удару БпЛА горіли гараж і господарська споруда.

Зранку 6 грудня ворог атакував Дніпровський район. Там зруйнований приватний будинок, ще майже десяток – потрощені. Зачепило й два гаражі.

Унаслідок атаки постраждали троє людей.

Атака на Херсон

Внаслідок ворожих атак частково знеструмлено Центральний та Дніпровський райони Херсону.

Місцева влада повідомила про можливі перебої з водопостачанням.

Наразі фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Одещина: порт без електрики, абоненти без тепла

У ніч на 6 грудня російські війська знову атакували Одеський регіон комбінованим ударом.

Сили ППО відпрацьовували по ракетах і дронах протягом кількох годин, однак влучання все ж зафіксовано.

Пошкоджено один із енергетичних об’єктів області. Займання вдалося уникнути, проте обладнання зазнало значних технічних ушкоджень.

Через наслідки атаки в деяких районах області спостерігалися перебої електро- та теплопостачання. Критично важливі об’єкти перейшли на роботу від генераторів.

Чернігівщина: влучання по цивільним об’єктам та інфраструктурі

Під час масованої нічної атаки ворог завдав удару й по Чернігівській області.

Зокрема у Корюківському районі пошкоджено житлові будинки та інші цивільні об’єкти.

Частина домогосподарств залишилася без світла через обриви мереж.

У Чернігові та навколишніх громадах постраждали об’єкти критичної інфраструктури, зокрема тепло- та електрогенерації.

Фахівці проводять аварійні переключення та відновлювальні роботи, щоб забезпечити стабільне енергопостачання.

