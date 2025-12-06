Масована атака РФ: удари по енергетиці й вибухи в Дніпрі та Фастові
У ніч проти 6 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку по території України, завдавши ударів по житлових районах, об’єктах енергетичної, залізничної та портової інфраструктури.
Детальніше про наслідки атак на регіони України читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Атака на Україну 6 грудня: що відомо
За даними сил оборони, під час нічної атаки противник випустив 61 ракету та 653 дрони різних типів.
ППО вдалося збити 615 повітряних цілей, однак частина атак завдала масштабних руйнувань і призвела до постраждалих.
Наслідки атаки на Київську область
Цієї ночі під вогнем опинилися чотири райони у Київській області – Фастівський, Бучанський, Вишгородський та Білоцерківський.
Один із найпотужніших ударів прийшовся по залізничній інфраструктурі Фастова.
Там постраждала вузлова станція, вокзал, депо та рухомий склад приміських електропоїздів.
Через це частково зупинено рух поїздів у напрямку кількох населених пунктів — змінено маршрути, а пасажирів підвозять автобусами.
Тимчасово обмежено рух через станції Мотовилівка, Кожанка та Фастів-2. Для сполучення Київ — Мотовилівка запущено човниковий потяг.
У Вишгородському районі пошкоджено приватні будинки, газопровід та складські будівлі.
У Нових Петрівцях уламки дрона спричинили масштабну пожежу на складі площею близько 5,5 тисяч м².
Також знищено три вантажні автомобілі, один будинок зруйнований повністю, ще шість — частково.
Унаслідок атаки на Бучанський район Київської області пошкоджено будинок і господарчі споруди.
У Білоцерківському район горіли складські приміщення.
Наразі відомо, що під час атаки на Київську область травмовано трьох людей, серед них жінка, яку госпіталізували. Її стан оцінюється як середньої тяжкості.
У регіоні також пошкоджено енергетичні об’єкти — аварійні бригади працюють над відновленням живлення.
Чернігівщина: удари по генерації тепла та світла
Унаслідок вибухів у Чернігові та найближчих громадах зафіксовано руйнування об’єктів критичної інфраструктури.
Зокрема постраждали системи теплопостачання та електрогенерації, а також житлові будинки у Корюківському районі.
Волинь: велика пожежа у Луцьку
Під час масової атаки на Україну 6 грудня, Луцьк атакували ворожі дрони.
В одному з районів міста загорілися складські приміщення з продуктами харчування.
Вогонь знищив продукцію, майно та внутрішні приміщення склада на площі приблизно 3,8 тис. м².
Наслідки атаки на Дніпропетровщину
У ніч проти 6 грудня ворог атакував Дніпро та три райони області.
Зокрема, унаслідок вибухів у Нікополі поранено 11-річного хлопчика. Також пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення та лінії електропередач.
Крім того, ворог вдарив і по Криворіжжю. Унаслідок атаки по Зеленодольській громаді пошкоджено місцеву інфраструктуру.
У Павлограді внаслідок удару БпЛА горіли гараж і господарська споруда.
Зранку 6 грудня ворог атакував Дніпровський район. Там зруйнований приватний будинок, ще майже десяток – потрощені. Зачепило й два гаражі.
Унаслідок атаки постраждали троє людей.
Атака на Херсон
Внаслідок ворожих атак частково знеструмлено Центральний та Дніпровський райони Херсону.
Місцева влада повідомила про можливі перебої з водопостачанням.
Наразі фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Одещина: порт без електрики, абоненти без тепла
У ніч на 6 грудня російські війська знову атакували Одеський регіон комбінованим ударом.
Сили ППО відпрацьовували по ракетах і дронах протягом кількох годин, однак влучання все ж зафіксовано.
Пошкоджено один із енергетичних об’єктів області. Займання вдалося уникнути, проте обладнання зазнало значних технічних ушкоджень.
Через наслідки атаки в деяких районах області спостерігалися перебої електро- та теплопостачання. Критично важливі об’єкти перейшли на роботу від генераторів.
Чернігівщина: влучання по цивільним об’єктам та інфраструктурі
Під час масованої нічної атаки ворог завдав удару й по Чернігівській області.
Зокрема у Корюківському районі пошкоджено житлові будинки та інші цивільні об’єкти.
Частина домогосподарств залишилася без світла через обриви мереж.
У Чернігові та навколишніх громадах постраждали об’єкти критичної інфраструктури, зокрема тепло- та електрогенерації.
Фахівці проводять аварійні переключення та відновлювальні роботи, щоб забезпечити стабільне енергопостачання.