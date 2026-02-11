Увечері середи, 11 лютого, ворог здійснив атаку на Барвінкове – місто у Харківській області. Російські війська вдарили по місцевому магазину, є поранені.

Про це поінформували у Національній поліції України та Харківській обласній прокуратурі.

Атака на Барвінкове сьогодні, 11 лютого: що відомо

Війська РФ здійснили атаку на Барвінкове (Ізюмський район) близько 18:35.

Зараз дивляться

За даними слідства, ворожий безпілотник завдав удару по двоповерховому магазину, внаслідок чого спалахнула пожежа. За попередніми даними, окупанти застосували БпЛА типу Герань-2.

Згідно з останніми даними, поранень та гострої реакції на стрес зазнали 10 людей.

Керівник Барвінківської МВА Олександр Бало розповів у коментарі Суспільному, що місто атакували два дрони. Перший влучив поряд із місцевим супермаркетом. На той момент неподалік перебували поліцейський та рятувальник.

Коли вони почали виводити людей із магазину, другий дрон влучив у сам супермаркет.

– Виводили всіх, кого могли. Одна з працівниць зараз у лікарні, їй роблять операцію, — додав керівник МВА.

На місці удару працюють екстрені служби, поліцейські надають допомогу постраждалим та документують наслідки.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1449-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.