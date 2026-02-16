У ніч на 16 лютого в Україні сталися кілька резонансних подій — від нападу на військовослужбовців у Одесі до сімейної трагедії на Львівській області.

Паралельно президент анонсував новий санкційний пакет, а український спортсмен після дискваліфікації на Олімпіаді оголосив про запуск соціального проєкту.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Напад на військових ТЦК в Одесі

У Київському районі Одеси 15 лютого група цивільних осіб напала на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомили в Одеський обласний ТЦК та СП, під час перевірки військово-облікових документів та супроводу порушника до районного ТЦК група оповіщення зазнала агресивного фізичного тиску.

Проти військових застосували сльозогінні речовини та фізичну силу.

Унаслідок інциденту військовослужбовці отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей.

Постраждалих госпіталізували. Також нападники пошкодили службовий автомобіль і засоби відеофіксації.

Трагедія у Станіславчику на Львівщині

У селі Станіславчик Золочівського району на Львівщині виявили тіла двох дітей віком 13 і 15 років та їхнього 42-річного батька.

Близько 21:25 15 лютого до поліції надійшло повідомлення про постріли в одному з будинків.

Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.1 ст.115 КК України з приміткою “самогубство”.

Досудове розслідування триває.

У місцевій службі у справах дітей зазначили, що родина на обліку не перебувала та характеризувалася як благополучна.

Зеленський анонсував новий санкційний пакет

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нового санкційного пакета проти російських осіб, які, за його словами, працюють на війну та використовують спорт як інструмент пропаганди.

У вечірньому зверненні глава держави наголосив, що відповідні документи вже підготовлені.

За його словами, цей санкційний пакет має стати сигналом для міжнародної спільноти про неприпустимість підтримки агресії та замовчування злочинів війни.

Гераскевич оголосив проєкт після дискваліфікації

Український скелетоніст Владислав Гераскевич після дискваліфікації на Зимові Олімпійські ігри 2026 оголосив про запуск проєкту підтримки сімей загиблих спортсменів.

У своєму відеозверненні спортсмен зазначив, що його “шолом пам’яті” із зображеннями полеглих атлетів став нагадуванням світові про ціну війни.

Він зазначив, що поширення російської пропаганди в міжнародному спорті є неприпустимим, адже за це доводиться платити людськими життями.

США витратили майже $3 млрд на операцію в Карибському регіоні

За даними Bloomberg, Сполучені Штати витратили близько $2,9 млрд на передислокацію військ і проведення операцій у Карибському басейні та країнах Центральної й Південної Америки.

Операцію Southern Spear було розпочато за наказом Дональд Трамп у середині листопада.

Однією з найбільших статей витрат стало розгортання авіаносної групи на чолі з USS Gerald R. Ford, що, за оцінками видання, коштувало близько $740 млн.

За перші два місяці операції в регіоні було зосереджено до 20% військового флоту США.

Буданов на шляху до Женеви

Керівник Головне управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що разом із колегами вирушив до Женеви, де запланований наступний раунд перемовин.

– На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені, – зазначив він.

За інформацією Reuters, у вівторок, 17 лютого, в Женеві відбудуться окремі дипломатичні переговори — щодо Ірану та щодо війни Росії проти України.

Очікується, що делегація США, до складу якої входять спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер, спершу проведе зустрічі з іранською стороною за посередництва Оману, а згодом долучиться до тристоронніх переговорів із представниками України та Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1454-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

