В Одесі пізно вночі 14 лютого пролунали вибухи – повідомляється про роботу ППО.

Вибухи в Одесі 14 лютого

В Одесі гучно – там лунають вибухи. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони.

Офіційного підтвердження інформація наразі немає, як і деталей щодо наслідків російського обстрілу. Слідкуємо за ситуацією.

Зараз дивляться

Водночас незадового до того, як у місті пролунали вибухи у Повітряних силах ЗСУ попереджали про БпЛА на Одесу з Чорного моря.

Нагадаємо, що пізно ввечері четверга, 12 лютого, росіяни вдарили дронами по цивільній інфраструктурі Одеси. Було зафіксовано влучання у два багатоповерхові будинки. Пошкоджено квартиру на верхніх поверхах, без подальшого загоряння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1452 доби.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.