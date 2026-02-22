Зранку 22 лютого ворог здійснив атаку на Миколаїв ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Атака на Миколаїв 22 лютого: що відомо

За даними обласної військової адміністрації, атака на Миколаїв була вночі та вранці 22 лютого.

По обласному центру ворог цілив ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Спершу ворог пошкодив об’єкт транспортної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.

Уранці внаслідок влучань пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури міста.

Через атаку було знеструмлено близько 16 тис. абонентів.

Аварійні бригади розпочали роботи з відновлення електропостачання.

Триває оцінка пошкоджень та ліквідація наслідків удару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1460-ту добу.

