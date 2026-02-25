Серія вибухів у Полтаві та Полтавській громаді пролунала в ніч на четвер, 26 лютого.

Вибухи у Полтаві та області: регіон під атакою БпЛА

Як повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, на Полтавщині працює ППО. Він просить до відбою повітряної тривоги залишатися в укриттях.

– На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях! – написав Дяківнич у Telegram.

Він закликав жителів громади не публікувати фото чи відео з місць вибухів.

Зараз дивляться

У ЗМІ пишуть, що у Полтавській області пролунало щонайменше шість вибухів.

Через годину після інформації про роботу ППО Віталій Дяківнич повідомив, що ворожа атака триває та закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в напрямку Полтави та Лубен курсують ударні БпЛА.

Нагадаємо, що у ніч на 8 лютого російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по об’єктах Групи Нафтогаз у Полтавській області, внаслідок чого зафіксовано влучання та пошкодження інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1464-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.