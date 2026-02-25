Серія вибухів у Полтаві: регіон атакують ворожі БпЛА
- У Полтаві та області пролунала серія вибухів - там працює ППО.
- Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА.
Серія вибухів у Полтаві та Полтавській громаді пролунала в ніч на четвер, 26 лютого.
Вибухи у Полтаві та області: регіон під атакою БпЛА
Як повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, на Полтавщині працює ППО. Він просить до відбою повітряної тривоги залишатися в укриттях.
– На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях! – написав Дяківнич у Telegram.
Він закликав жителів громади не публікувати фото чи відео з місць вибухів.
У ЗМІ пишуть, що у Полтавській області пролунало щонайменше шість вибухів.
Через годину після інформації про роботу ППО Віталій Дяківнич повідомив, що ворожа атака триває та закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в напрямку Полтави та Лубен курсують ударні БпЛА.
Нагадаємо, що у ніч на 8 лютого російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по об’єктах Групи Нафтогаз у Полтавській області, внаслідок чого зафіксовано влучання та пошкодження інфраструктури.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1464-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.