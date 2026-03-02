Вибух у Харкові: дрон поцілив у багатоповерхівку, постраждали дитина і жінка
- Удень 2 березня російські війська атакували Харків безпілотниками, зафіксовано влучання у багатоквартирний будинок у Шевченківському районі.
- Внаслідок удару постраждали 10-річна дівчинка та 80-річна жінка.
У Харкові пролунали потужні вибухи вдень у понеділок, 2 березня. Російські війська атакували безпілотниками місто. Відомо про двох постраждалих.
Оновлено о 17:20. Про це повідомили міський глава Харкова Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибухи у Харкові 2 березня: які наслідки
Вдень у понеділок, 2 березня, російські війська вдарили безпілотником по Шевченківському району Харкова.
За попередніми даними, ворожий дрон поцілив у багатоквартирний будинок.
Як розповів очільник Харківської ОВА, внаслідок російського удару постраждала дитина.
За словами Синєгубова, медичні працівники надали допомогу 10-річній дівчинці, яка зазнала сильного стресу.
Крім неї, медична допомога також знадобилася 80-річній жінці, яка зазнала гострої реакції на стрес.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1468-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.