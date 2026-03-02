У Харкові пролунали потужні вибухи вдень у понеділок, 2 березня. Російські війська атакували безпілотниками місто. Відомо про двох постраждалих.

Оновлено о 17:20. Про це повідомили міський глава Харкова Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові 2 березня: які наслідки

Вдень у понеділок, 2 березня, російські війська вдарили безпілотником по Шевченківському району Харкова.

Зараз дивляться

За попередніми даними, ворожий дрон поцілив у багатоквартирний будинок.

Як розповів очільник Харківської ОВА, внаслідок російського удару постраждала дитина.

За словами Синєгубова, медичні працівники надали допомогу 10-річній дівчинці, яка зазнала сильного стресу.

Крім неї, медична допомога також знадобилася 80-річній жінці, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1468-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.