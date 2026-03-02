У Харкові затримали 16-річного підлітка за спробу влаштувати теракт у місцевій багатоповерхівці та підірвати працівників поліції.

Про це повідомляє СБУ.

Спроба теракту в Харкові: що відомо

Зазначається, що неповнолітній агент російської воєнної розвідки (ГРУ) власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій (СВП), який мав закласти у квартирі багатоповерхового будинку.

Після цього росіяни планували організувати фейковий виклик на 102, щоб заманити поліцейський патруль на місце запланованого теракту та підірвати правоохоронців.

Агента РФ затримали у номері готелю, де він саме завершував виготовлення вибухового пристрою.

– Російське ГРУ завербувало неповнолітнього одесита, коли він шукав легкі заробітки у телеграм-каналі. В обмін на обіцянки швидких підробітків він прибув до Харкова, де отримав від куратора з РФ координати схрону, з якого дістав 4 кг вибухівки, мобільний телефон та інші комплектуючі для СВП, – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, агент відніс свій пакунок до готельного номера, щоб зібрати саморобну бомбу за інструкцією від російського спецслужбіста.

Після завершення підготовки фігурант мав отримати локацію квартири та ключі від ГРУ РФ, щоб встановити вибуховий пристрій та мобільний телефон із віддаленим доступом.

Після обшуків у затриманого вилучили СВП і смартфон із доказами.

Йому повідомили про підозру в підготовці до терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).

За це неповнолітньому загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, МВС і СБУ пропонують обмежити Telegram через теракти в Україні.

Раніше повідомлялось, що 23-річна поліцейська загинула та ще орієнтовно 25 людини, серед яких є правоохоронці, постраждали під час теракту у Львові вночі 22 лютого.

А 23 лютого у Миколаєві стався вибух на території АЗС, що не працює. Внаслідок цього постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції.

Джерело : СБУ

