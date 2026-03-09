Атака на Харків 9 березня: ворог вдарив дронами, є постраждалі
Ворожа атака на Харків відбулася увечері понеділка, 9 березня. Росіяни вдарили по місту безпілотниками. Спалахнула пожежа, п’ятеро постраждалих.
Атака на Харків 9 березня: що відомо і які наслідки
– Внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, палають авто та квартири на нижніх поверхах багатоповерхівки, – повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зо його словами, внаслідок удару ворожого БпЛА в Індустріальному районі постраждало троє людей. Їм надається висококваліфікована медична допомога.
Згодом мер міста Ігор Терехов уточнив, що постраждало п’ятеро людей, серед них – дитина.
За інформацією Синєгубова, у 16-річної дівчини діагностовано гостру реакцію на стрес.
В Індустріальному районі пошкоджено скління двох багатоповерхових будинків та 7 автомобілів. Дві автівки загорілися.
Сьогодні вдень ворог атакував Харків безпілотниками. Було зафіксовано удар дроном у Новобаварському районі міста.
Унаслідок ворожої атаки є постраждалий.
Нагадаємо, в Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по багатоповерховому будинку в Київському районі, який відбувся у ніч на 7 березня.
За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, під завалами житлової п’ятиповерхівки виявили загалом 10 загиблих людей. Серед них: двоє дітей – це 7-річний хлопчик і 13-річна дівчинка.