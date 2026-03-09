Вибухи в Харкові: дрон влучив по Новобаварському району
Потужні вибухи у Харкові пролунали у понеділок, 9 березня. Російські війська влучили безпілотником по Новобаварському району.
Вибухи в Харкові 9 березня: які наслідки
Інформацію про вибухи у Харкові підтвердили міський голова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У Новобаварському районі Харкова зафіксовано удар ворожим безпілотником, повідомив очільник ОВА.
За словами Синєгубова, внаслідок атаки російського дрона пошкоджено нежитлове приміщення.
Водночас Терехов стверджує, що є інформація про одного постраждалого після атаки безпілотника у Новобаварському районі.
Ракетний удар по Харкову 7 березня
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по багатоповерховому будинку в Київському районі, який відбувся у ніч на 7 березня.
За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, під завалами житлової п’ятиповерхівки виявили загалом 10 загиблих людей. Серед них: двоє дітей – це 7-річний хлопчик і 13-річна дівчинка.
Водночас на місці удару знайшли рештки тіл, тому остаточну кількість жертв вдасться встановити після відповідних експертиз.
Крім цього, внаслідок атаки травмувалися щонайменше 16 осіб, серед них – три дитини. Дотепер зниклими безвісти залишаються ще чотири людини.
Загалом у Харкові після російського обстрілу пошкоджено близько 20 будинків, автомобілі та заклад освіти. Фахівці вивезли понад 2,4 тис. куб. м будівельних матеріалів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1475-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.