У ніч проти 10 березня російські війська атакували українські міста ударними безпілотниками.

Під ударом опинилися Дніпро та Харків — є поранені та пошкодження житлових будинків.

Тим часом президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, а Міністерство внутрішніх справ України запустило новий онлайн-розділ для ідентифікації зниклих безвісти.

Про головні події ночі та ранку 10 березня — у добірці Фактів ICTV.

Атака на Дніпро

Пізно ввечері 9 березня у Дніпрі пролунали вибухи.

Близько 23:02 та 23:06 місцеві кореспонденти повідомили про серію вибухів. Згодом у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації підтвердили роботу сил протиповітряної оборони.

За словами глави ОВА Олександра Ганжі, унаслідок удару сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та приміщення банку.

За попередніми даними, поранення дістали 10 людей. Серед постраждалих — 12-річний хлопчик.

Також допомога лікарів знадобилася трьом жінкам і трьом чоловікам. Двох жінок госпіталізували.

Атака на Харків

У ніч проти 10 березня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

За словами міського голови Ігоря Терехова, один із дронів влучив у приватний сектор Холодногірського району.

Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Згодом російські війська завдали повторного удару по цьому ж району міста. Другий безпілотник влучив у дорогу між будинками.

За останніми даними, кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Серед поранених — 10-річна дівчинка.

Розмова Трампа і Путіна

Увечері 9 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними російських ЗМІ з посиланням на помічника глави Кремля Юрія Ушакова, розмова тривала ввечері та мала “діловий і відвертий характер”.

Сторони обговорили ситуацію навколо Ірану, а також переговорний процес щодо завершення війни в Україні. Це перший відомий контакт між лідерами за більш ніж два місяці.

Заяви Трампа щодо Ірану

За інформацією The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп різко відреагував на обрання Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Американський лідер назвав таке рішення “неприйнятним” та заявив, що може підтримати ліквідацію Хаменеї-молодшого, якщо той не піде на поступки США.

Трамп також заявив, що Іран значною мірою втратив військові можливості, а війна може завершитися швидше, ніж очікувалося.

Новий сервіс МВС для ідентифікації зниклих

Міністерство внутрішніх справ України запустило онлайн-розділ Впізнання за татуюванням для ідентифікації людей, які зникли безвісти за особливих обставин.

На порталі “Єдине вікно для громадян” користувачі можуть переглядати ескізи татуювань та їх розташування на тілі.

Каталог містить структуровану інформацію про зображення, зокрема їх опис, тип, місце на тілі та дату внесення до реєстру.

Якщо татуювання збігається з тим, яке було у зниклої людини, громадяни можуть повідомити про це на гарячу лінію за номером 1698 або написати на електронну пошту taty_bezvisty@mvs.gov.ua.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1476-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

