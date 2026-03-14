Основною ціллю комбінованої атаки на Україну 14 березня були енергетичні об’єкти Київської області.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив після нічної атаки на Україну 14 березня.

Під час нічної атаки на Україну 14 березня армія РФ застосувала 68 ракет та 430 дронів.

Лише балістичних ракет, наголошує Володимир Зеленський, було 13.

Протиповітряна оборона ліквідувала 58 ракет та 402 дрони.

Зафіксовано влучання шести ракет (інформація щодо ще чотирьох уточнюється) та 28 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих безпілотників чи їхніх уламків на семи локаціях.

Наразі ліквідація наслідків масованого російського удару триває в Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

— Основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є, на жаль, також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств. Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Багато поранених, і люди ще звертаються до медичних працівників, — зазначив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, кожна така ніч російських ударів є нагадуванням для всіх партнерів України, що системи протиповітряної оборони та ракети для них – це фактично щоденна потреба.

— Кожна домовленість для постачання ракет не може очікувати – усе треба реалізовувати якнайшвидше. Наші домовленості для збільшення виробництва ракет ППО – це критичний напрям, і на цьому напрямку потрібно 100% уваги, — переконаний президент.

Очільник України певен: Росія намагатиметься скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше тут, у Європі, в Україні.

Саме тому, продовжує Володимир Зеленський, потрібно свідомо ставитися до реального рівня загрози й готуватися відповідно.

— Нам у Європі потрібно розвинути такі виробництва ракет для ППО – і особливо проти балістики – та всіх інших необхідних систем, які дозволять реально захищати життя, що б не відбувалося в будь-якій іншій частині світу. Європа здатна забезпечити таку надійність захисту, — наголосив глава держави.

Принагідно Володимир Зеленський подякував усім, хто наразі допомагає Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 480-ту добу.

