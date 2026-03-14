РФ атакувала дроном приміський поїзд на Харківщині: є постраждалі
Уночі проти 14 березня російські війська атакували залізничну інфраструктуру України. Зокрема, на Харківщині безпілотник влучив у приміський поїзд, унаслідок чого поранення дістали члени локомотивної бригади.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
За словами Олексія Кулеби, уночі 14 березня російська армія влучила безпілотником у приміський поїзд на Харківщині. Поранення дістали машиніст і його помічник. Серед пасажирів постраждалих не зафіксовано.
— Машиніст і помічник машиніста дістали оснолкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці, – повідомив Кулеба.
Унаслідок удару по приміському поїзду пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.
Крім того, Олексій Кулеба повідомив, що вночі 14 березня російський безпілотник ударив по території станції у Криворізькому районі. Було пошкоджено локомотив. Постраждалих немає.
Віце-прем’єр-міністр наголосив, що, попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди Укрзалізниці продовжують рух.
Нагадаємо, 8 березня ворог атакував пасажирський потяг Київ–Суми, у якому перебували близько 200 пасажирів. Минулося без постраждалих.
Фото: Олексій Кулеба