Вибухи в Запоріжжі: РФ ударила поряд із логістичним терміналом, 8 постраждалих
У Запоріжжі рано вранці 17 березня пролунали вибухи.
Рано вранці у вівторок Росія завдала удару по Запоріжжю, запустивши дрони та швидкісні цілі. Наразі відомо про 8 постраждалих. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
– Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували працівники. Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості, – заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Згодом Федоров в ефірі телемарафону повідомив, що РФ поцілила двома снарядами по території міста, внаслідок чого постраждав логістичний хаб однієї зі служб доставки, а у кількох багатоповерхівках вибиті вікна.
Зі свого боку він попереджав, що є загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.
Також Повітряні сили ЗСУ інформували, що з півдня курсом на Запоріжжя летять БпЛА.
– Росіяни завдали удар по Запоріжжю. Атака триває. Бережіть себе та своїх близьких, – написав Федоров у Telegram.
Нагадаємо, що пізно ввечері 15 березня у Запоріжжі пролунали вибухи, були пошкоджені будинки, також постраждали люди.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 483-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Іван Федоров