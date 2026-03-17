У Запоріжжі рано вранці 17 березня пролунали вибухи.

Вибухи у Запоріжжі 17 березня: що відомо

Рано вранці у вівторок Росія завдала удару по Запоріжжю, запустивши дрони та швидкісні цілі. Наразі відомо про 8 постраждалих. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

– Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували працівники. Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості, – заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом Федоров в ефірі телемарафону повідомив, що РФ поцілила двома снарядами по території міста, внаслідок чого постраждав логістичний хаб однієї зі служб доставки, а у кількох багатоповерхівках вибиті вікна.

Зі свого боку він попереджав, що є загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.

Також Повітряні сили ЗСУ інформували, що з півдня курсом на Запоріжжя летять БпЛА.

– Росіяни завдали удар по Запоріжжю. Атака триває. Бережіть себе та своїх близьких, – написав Федоров у Telegram.

Нагадаємо, що пізно ввечері 15 березня у Запоріжжі пролунали вибухи, були пошкоджені будинки, також постраждали люди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 483-тю добу.

Фото: Іван Федоров

