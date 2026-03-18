18 березня російські війська атакували Золочів на Харківщині, Краматорськ Донецької, а також били по Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині.

Серед постраждалих є діти, пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури, склади та енергетичні об’єкти.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив про “дуже погане передчуття” щодо впливу ситуації на Близькому Сході на війну в Україні й мирні переговори.

США завдали удару по ракетних позиціях Ірану поблизу Ормузької протоки.

У той час Румунія знову підіймала F-16 через безпілотник біля кордону України.

Атака на Харківську область

Уночі російські війська атакували безпілотником житловий сектор селища Золочів Богодухівського району на Харківщині.

Унаслідок удару виникла пожежа – горіли конструктивні елементи двох зруйнованих приватних будинків на площі 180 кв. м.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей: жінки 39, 45 та 56 років, а також чоловіки 56 і 63 років.

У ДСНС зазначили, що рятувальники працювали на місці, попри загрозу повторних ворожих обстрілів. Інформація щодо стану постраждалих та остаточних наслідків атаки уточнюється.

Крім того, протягом минулої доби росіяни обстрілювали Харків, а також населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Проти цивільного населення окупанти застосовували безпілотники різних типів та керовану авіацію.

Зокрема, у Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА у дах складського приміщення.

За словами міського голови Ігоря Терехова, у місті горіла складська будівля, минулося без постраждалих.

В Ізюмському районі, у Волохово-Ярському старостинському окрузі, внаслідок влучання ворожого БпЛА у складські приміщення сільськогосподарського підприємства загорівся склад із насінням.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, на місці працювали підрозділи ДСНС.

Також у селищі Слатине поранення дістав цивільний чоловік.

У Чугуївському районі внаслідок удару керованої авіабомби пошкоджено будинки, прибудинкові та господарчі споруди, а також гараж. Постраждали дві жінки.

У місті Зміїв ударом безпілотника пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Атака на Одеську область

Уночі 18 березня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Унаслідок ворожого удару зазнав руйнувань об’єкт критичної інфраструктури.

Після влучання на місці виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

В Одеській ОВА уточнили, що було пошкоджено частину обладнання об’єкта критичної інфраструктури. Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки.

У ДСНС зазначили, що роботу вогнеборців ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Попри це, пожежу вдалося швидко загасити.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Тим часом у Румунії ввечері 17 березня системи спостереження Міністерства національної оборони зафіксували сигнал безпілотника поблизу повітряного простору країни на півночі повіту Тулча, приблизно за 20 км від українського Вилкового на Одещині.

Для контролю ситуації о 19:22 у повітря підняли два винищувачі F-16. У Міноборони Румунії заявили, що сили ППО перебували у стані готовності.

Удар по Миколаївщині

На Миколаївщині ворог упродовж доби атакував FPV-дроном Очаківську громаду, а вже зранку 18 березня, попередньо з РСЗВ, ударив по Куцурубській громаді.

Постраждалих унаслідок цих обстрілів немає.

Також уночі область атакували БпЛА типу Shahed 131/136.

У Первомайському районі внаслідок атаки та падіння уламків пошкоджено господарчу споруду приватного будинку та повітряну лінію електропередачі. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Обстріли Дніпропетровщини

Як зазначив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, уночі проти 18 березня ворог понад 10 разів атакував два райони регіони артилерією та безпілотниками.

На Нікопольщині під ворожими ударами були сам Нікополь, а також Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Межівській та Васильківській громадах. Унаслідок атак горіли приватний будинок і господарські споруди.

Авіаудари по Краматорську

Увечері 17 березня, у період з 22:20 до 22:46, російські війська двічі атакували Краматорськ.

За даними міської військової адміністрації, окупанти застосували дві ФАБ-250, вдаривши по приватному сектору та спальному району багатоповерхівок.

Унаслідок обстрілу поранення дістали восьмеро жителів, серед них – двоє дітей.

За даними прокуратури, тілесні ушкодження мають п’ятеро жінок, чоловік віком від 30 до 72 років, а також хлопчики 5 та 14 років.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, різані рани, забої та контузію. Наймолодшу дитину госпіталізували до реанімації під нагляд медиків.

Пошкоджено дві багатоповерхівки, 26 приватних будинків і три автомобілі.

У міській військовій адміністрації також зазначали, що загалом пошкоджено щонайменше три десятка приватних будинків та дві багатоповерхівки.

Остаточні наслідки ворожого терору встановлюють.

Удари по Чернігівщині

Протягом минулої доби ворог завдав по Чернігівщині 38 ударів, пролунало 48 вибухів. Росіяни застосовували ударні безпілотники, артилерію, а найбільше – FPV-дрони.

Кілька ударів припали по Городнянській громаді. Там пошкоджено двоповерхову адміністративну будівлю та енергооб’єкт.

Уночі безпілотник поцілив по житловому будинку в одному із сіл Сновської громади. Було пошкоджено трактор, загорілися оселя та суха трава.

В іншому селі через удари FPV-дронами зайнялися господарські будівлі. 19-річного хлопця госпіталізували з уламковим пораненням.

Також уночі та зранку росіяни безпілотниками вдарили по транспортній інфраструктурі в Менській громаді. Постраждав 37-річний машиніст із Сумщини.

Його вже прооперували, нині він перебуває у стабільному стані під наглядом лікарів.

Заява Зеленського про мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має дуже погане передчуття щодо впливу конфлікту на Близькому Сході на перебіг війни в Україні та мирні переговори.

За словами глави держави, фокус уваги США нині більше зосереджений на подіях у регіоні Близького Сходу, ніж на війні в Україні.

Через це дипломатичні процеси та тристоронні переговори регулярно відкладаються, хоча переговорні групи продовжують щоденну комунікацію.

Президент також зазначив, що США запропонували провести переговори щодо України на своїй території через безпекову ситуацію.

Україна погодилася на цей формат, однак російська сторона виступила проти проведення зустрічі у США.

Удар США по Ірану

Американські військові завдали удару по укріплених ракетних позиціях Ірану поблизу Ормузької протоки, які, за даними CENTCOM, використовувалися для розміщення протикорабельних крилатих ракет.

За даними американського командування, сили США застосували важкі боєприпаси, зокрема кілька 5000-фунтових бомб глибокого проникнення.

У Вашингтоні заявили, що ці ракетні системи становили загрозу для міжнародного судноплавства у протоці.

Ормузька протока залишається стратегічним маршрутом, через який проходить значна частина світових постачань нафти, тому будь-яка ескалація в цьому районі може позначитися на глобальній безпеці та енергетичних ринках.

Зустріч Зеленського і Рютте

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами глави держави, сторони передусім обговорили посилення української протиповітряної оборони та захист людей від російських атак.

Зеленський подякував за програму PURL, завдяки якій Україна може купувати в США ракети для систем Patriot.

Також сторони говорили про залучення нових країн до цієї ініціативи та збільшення обсягів внесків.

Окремо Зеленський і Рютте обговорили ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і Європу.

Вбивство українки в Німеччині

У німецькому Мангеймі знайшли мертвою 19-річну українську біженку. За даними слідства, дівчину могли вбити через ревнощі.

Слідчі встановили, що вбивство сталося 11 березня після опівночі біля перехрестя в лісі Кеферталер.

За версією правоохоронців, перед цим хлопець зустрівся з дівчиною для прогулянки, а згодом напав на неї та жорстоко побив.

Пізніше поліція затримала 17-річного сирійця, якого підозрюють у нападі. Відомо, що раніше між ним і загиблою вже виникали конфлікти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 484-ту добу.

