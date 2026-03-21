Після нічної атаки РФ 21 березня знеструмлено більшу частину Чернігівської області.

Про це повідомив очільник Чернігівської військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Відключення світла в Чернігівській області: що відомо

За словами голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, після нічної атаки РФ на енергооб’єкт у Ніжинському районі більша частина Чернігівської області наразі без електропостачання.

Зараз дивляться

Загалом без світла залишились 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Чернігів знеструмлено повністю.

У Чернігівській міській раді зазначили, що всі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури міста переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.

У зв’язку з відсутністю напруги у Чернігові зупинено рух тролейбусів, окрім маршруту №11. На цьому маршруті перевезення здійснюють автобуси за напрямком вул. Незалежності – Діагностичний центр. Тролейбусний рух відновлять після стабілізації ситуатиції.

У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Атака на енергообʼєкт у Ніжинському районі

За інформацією В’ячеслава Чауса, ворог атакував енергооб’єкт у Ніжинському районі БпЛА Герань-5.

Вперше росія застосувала цей ударний безпілотний літальний апарат Герань-5 у січні 2026 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.