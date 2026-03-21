Чернігів та більша частина області без світла через атаку РФ на енергообʼєкт
Після нічної атаки РФ 21 березня знеструмлено більшу частину Чернігівської області.
Про це повідомив очільник Чернігівської військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
Відключення світла в Чернігівській області: що відомо
За словами голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, після нічної атаки РФ на енергооб’єкт у Ніжинському районі більша частина Чернігівської області наразі без електропостачання.
Загалом без світла залишились 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Чернігів знеструмлено повністю.
У Чернігівській міській раді зазначили, що всі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури міста переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.
У зв’язку з відсутністю напруги у Чернігові зупинено рух тролейбусів, окрім маршруту №11. На цьому маршруті перевезення здійснюють автобуси за напрямком вул. Незалежності – Діагностичний центр. Тролейбусний рух відновлять після стабілізації ситуатиції.
У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Атака на енергообʼєкт у Ніжинському районі
За інформацією В’ячеслава Чауса, ворог атакував енергооб’єкт у Ніжинському районі БпЛА Герань-5.
Вперше росія застосувала цей ударний безпілотний літальний апарат Герань-5 у січні 2026 року.