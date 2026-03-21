Після нічної атаки РФ 21 березня знеструмлено більшу частину Чернігівської області.

Про це повідомив очільник Чернігівської військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Відключення світла в Чернігівській області: що відомо

За словами голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, після нічної атаки РФ на енергооб’єкт у Ніжинському районі більша частина Чернігівської області наразі без електропостачання.

Зараз дивляться

Загалом без світла залишились 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Чернігів знеструмлено повністю.

У Чернігівській міській раді зазначили, що всі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури міста переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.

У зв’язку з відсутністю напруги у Чернігові зупинено рух тролейбусів, окрім маршруту №11.  На цьому маршруті перевезення здійснюють автобуси за напрямком вул. Незалежності – Діагностичний центр. Тролейбусний рух відновлять після стабілізації ситуатиції.

У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Атака на енергообʼєкт у Ніжинському районі

За інформацією В’ячеслава Чауса, ворог атакував енергооб’єкт у Ніжинському районі БпЛА Герань-5.

Вперше росія застосувала цей ударний безпілотний літальний апарат Герань-5 у січні 2026 року.

— За минулу добу був 21 удар по Чернігівщині. 22 вибухи, – зазначив очільник Чернігівської ОВА.

За його словами, вранці російські війська вдарили також по Сновській громаді Корюківського району Чернігівської області. Унаслідок атаки загорілася господарча будівля та пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала ударними дронами типу Shahed 131/136 також енергетику Миколаївщини. Без електроенергії лишилася частина населених пунктів Миколаївського району.

Читайте також
РФ атакувала Україну 154 дронами: як відпрацювала наша ППО
ппо шахед війна

Фото: В’ячеслав Чаус

Пов'язані теми:

атака дронамиВідключення електроенергіївідключення світлаЧернігівська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.