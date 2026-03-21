У ніч на 21 березня Сили оборони України уразили пункт управління підрозділу російських окупантів зі складу центру Рубікон, що розташований в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Атака ЗСУ по ворожих цілях

Також Сили оборони України уразили ремонтний підрозділ російської армії, який знаходиться в окупованому населеному пункті Хліборобне на Запоріжжі, та командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у Парасковіївці, ТОТ Донецької області.

Масштаби завданих збитків та втрат російського ворога уточнюються.

18 березня повідомлялося, що на Донеччині українські спецпризначенці уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій Рубікон, склади боєприпасів, майна та техніки.

У ніч на 17 березня Сили оборони атакували стратегічні об’єкти ворога, уразивши ЗРК Тор-М2У, дивізіон БРК Бастіон і низку логістичних вузлів. Серед об’єктів окупантів уражено склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі, складів боєприпасів у районах Степного та Терпіння Запорізької області.

Також Сили оборони уразили навчально-тренувальний центр безпілотників у районі Генічеської Гірки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 487-му добу.

Джерело : Генштаб ВСУ

