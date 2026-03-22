Росіяни знову атакували рухомий склад на Придніпровській залізниці — цього разу під удар дрона потрапив локомотив приміської електрички.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Атака на приміський поїзд

Завдяки завчасній евакуації не постраждали ані пасажири, ані бригада локомотива.

Водночас в Укрзалізниці наголосили, що сьогодні на Одеській залізниці під час зупинки поїзда та евакуації пасажирів смертельні травми від зустрічного поїзда отримала провідниця. Цей поїзд також прямував до своєї евакуаційної зупинки.

Крім того, травму середньої тяжкості дістав один із пасажирів.

— Триває ретельне розслідування нещасного випадку. Наші спеціалісти вже на місці. Пильнуємо за станом потерпілого, — зауважили в УЗ.

Також залізничники нагадують правила безпеки поведінки під час висадки/посадки:

не створюйте тисняви та паніки;

обов’язково переконайтесь у безпечності шляху при висадці / посадці до вагона: передовсім — у відсутності зустрічних поїздів;

ри евакуації всі габаритні речі залиште на місцях;

допоможіть пасажирам, які потребують допомоги;

пильнуйте дітей та підтримуйте їх спокійним впевненим тоном;

у разі оголошеної евакуації швидко відійдіть на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

Вранці 8 березня російський безпілотник влучив у пасажирський потяг Київ–Суми у Сумському районі.

Джерело : Укрзалізниця

