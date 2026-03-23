Вибухи у Бучі пролунали пізно ввечері понеділка 23 березня.

Про це повідомляють ЗМІ та соцмережі.

Вибухи у Бучі 23 березня: які наслідки

– В Бучі на Київщині знову пролунав потужний вибух, – йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, вранці 23 березня в Бучі на Київщині поблизу багатоквартирного житлового будинку вибухнув невідомий предмет.

Після прибуття на місце поліції та рятувальників неподалік здетонував ще один невідомий пристрій. Унаслідок вибуху двоє правоохоронців зазнали поранень і були госпіталізовані.

Імовірним виконавцем теракту правоохоронці вважають громадянина України 2004 року народження, його затримали.

Слідство також володіє даними про інших осіб, які можуть бути причетні до злочину, і наразі тривають заходи для їх встановлення та затримання.

У Генеральній прокуратурі зазначають, що це може йтися про системну підривну діяльність російських спецслужб, спрямовану на атаки проти правоохоронців, військових та цивільної безпеки в Україні.

