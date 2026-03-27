Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
Нічна атака Шахедів на Кривий Ріг: пошкоджено інфраструктуру, без жертв
Російський ворог вночі знову атакував Кривий Ріг ударними дронами Шахед.
Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Атака на Кривий Ріг вночі 27 березня
Внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі пошкоджено інфраструктуру. Там виникла пожежа. Рятувальники її загасили. Також пошкоджено приватний будинок та автівку.
Зараз дивляться
На щастя, ніхто не постраждав.
У Дніпропетровській області, зокрема в небі над Криворіжжям, працювала наша протиповітряна оборона — наші воїни збили 14 ворожих БпЛА.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.