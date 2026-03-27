Російський ворог вночі знову атакував Кривий Ріг ударними дронами Шахед.

Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Атака на Кривий Ріг вночі 27 березня

Внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі пошкоджено інфраструктуру. Там виникла пожежа. Рятувальники її загасили. Також пошкоджено приватний будинок та автівку.

Зараз дивляться

На щастя, ніхто не постраждав.

У Дніпропетровській області, зокрема в небі над Криворіжжям, працювала наша протиповітряна оборона — наші воїни збили 14 ворожих БпЛА.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.