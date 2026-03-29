У неділю, 29 березня, ворог здійснив атаку на Краматорськ (Донецька область). Загинуло троє людей, серед яких дитина. Щонайменше шість осіб дістали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Атака на Краматорськ 29 березня: що відомо

За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, 29 березня російські війська здійснили атаку на Краматорськ.

На місто скинули авіабомбу. Пошкоджено численні багатоповерхівки.

Унаслідок удару загинуло троє людей. Щонайменше шестеро осіб зазнали поранень.

— Серед загиблих – 13-річний хлопчик. Поранені – віком від 20 до 85 років, – зазначив Вадим Філашкін.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що вибух стався о 12:36. За даними відомства, поранень зазнали жінка та п’ятеро чоловіків.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що остаточні наслідки атаки та вид озброєння наразі встановлюються.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за за фактом скоєння воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

