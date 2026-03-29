Сьогодні зранку пролунали вибухи у Харкові. Ворог завдав удару по Холодногірському району.

Про це повідомили керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 29 березня: що відомо

За словами Терехова, близько 10:42 росіяни вдарили дроном по Харкову. Він повідомив, що сталося влучання у приватний будинок.

Проте Олег Синєгубов згодом уточнив, що ворожий дрон вдарив у господарчу споруду на території приватного будинку. Будівля загорілася.

Станом на 11:00, дві людини постраждали.

Нагадаємо, що вночі 27 березня росіяни вдарили ракетою по одному з районів міста. А згодом атакували ще й дроном. Ракета влучила у житлову 9-поверхівку. Внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали вісім людей.

Вранці 26 березня РФ завдала удару Шахедом по Слобідському району Харкова. Тоді поранень зазнали 10 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1495-ту добу.

Фото: Харківська ОВА

