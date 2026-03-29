У Харкові ворожий дрон влучив у приватний сектор: є постраждалі
Сьогодні зранку пролунали вибухи у Харкові. Ворог завдав удару по Холодногірському району.
Про це повідомили керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 29 березня: що відомо
За словами Терехова, близько 10:42 росіяни вдарили дроном по Харкову. Він повідомив, що сталося влучання у приватний будинок.
Проте Олег Синєгубов згодом уточнив, що ворожий дрон вдарив у господарчу споруду на території приватного будинку. Будівля загорілася.
Станом на 11:00, дві людини постраждали.
Нагадаємо, що вночі 27 березня росіяни вдарили ракетою по одному з районів міста. А згодом атакували ще й дроном. Ракета влучила у житлову 9-поверхівку. Внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали вісім людей.
Вранці 26 березня РФ завдала удару Шахедом по Слобідському району Харкова. Тоді поранень зазнали 10 людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1495-ту добу.
Фото: Харківська ОВА