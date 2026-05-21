У ніч проти 21 травня російські війська продовжили атаки по Україні ударними безпілотниками та ракетами. Під ударами опинилися Дніпро, Чернігівщина та інші регіони.

Тим часом повідомляється про серйозні перебої в роботі ключових російських нафтопереробних заводів після українських ударів дронами.

Також стало відомо, що суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь Нафтогазу.

Зараз дивляться

Окремо загострюється ситуація навколо Куби — США висунули обвинувачення Раулю Кастро та перекинули авіаносну групу до Карибського басейну.

Про ці та інші події ночі та ранку 21 травня – у підбірці.

Вибухи у Дніпрі

Зранку 21 травня прогриміли вибухи у Дніпрі під час чергової російської атаки.

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, унаслідок удару пошкоджена квартира на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Вибуховою хвилею також понівечені кілька сусідніх будинків — у них повилітали вікна.

Унаслідок атаки постраждали 58-річна та 35-річна жінки.

Медики надали їм допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася — обидві лікуватимуться амбулаторно.

Атака на Чернігівщину

Уночі російські війська атакували Новгород-Сіверський район Чернігівської області ударними безпілотниками.

Унаслідок удару по території агропідприємства загорілися автомобіль та складська будівля.

Рятувальники ліквідували пожежі.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Удари по російських НПЗ

Після серії атак українських безпілотників у Росії почалися масштабні перебої в роботі ключових нафтопереробних заводів. За даними Reuters, проблеми торкнулися підприємств, які забезпечують значну частину російського ринку пального.

Йдеться про НПЗ у Рязані, Ярославлі, Нижньому Новгороді, Киришах та Московський нафтопереробний завод. Частина підприємств повністю зупинила роботу, інші — працюють із серйозними обмеженнями.

Reuters зазначає, що сукупна потужність пошкоджених або зупинених заводів перевищує 83 млн тонн на рік. Це приблизно чверть усіх нафтопереробних потужностей РФ.

Особливо серйозною ситуація залишається на НПЗ Киришах, який після удару 5 травня фактично припинив роботу. Під атакою також опинився Нижегороднефтеоргсинтез — один із найбільших заводів країни.

Окрім самих НПЗ, удари зачіпають резервуари для зберігання нафти, трубопроводи та нафтобази. Через це у РФ виникають перебої з виробництвом бензину та дизельного пального.

За оцінками Reuters, пошкоджені підприємства забезпечували понад 30% виробництва бензину та близько чверті дизеля в Росії.

Аналітики наголошують, що удари по енергетичній інфраструктурі поступово створюють проблеми для російського експорту енергоносіїв, які залишаються одним із головних джерел доходів бюджету РФ.

Казахстан дозволив стягнення коштів із Газпрому

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського Газпрому $1,4 млрд на користь НАК Нафтогаз України.

Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

За його словами, це перше публічне іноземне судове рішення, яке відкриває можливість примусового виконання арбітражного рішення в окремій юрисдикції.

У Нафтогазі нагадали, що у 2025 році міжнародний арбітраж у Швейцарії зобов’язав Газпром виплатити компанії понад $1,4 млрд заборгованості за транзит газу.

Суперечка виникла після того, як Газпром відмовився повністю оплачувати послуги транспортування газу територією України.

США висунули обвинувачення Раулю Кастро

Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувачення проти молодшого брата Фіделя Кастро — 94-річного Рауля Кастро.

Його звинувачують у змові з метою вбивства громадян США, а також у причетності до збиття двох цивільних літаків організації Брати на допомогу у 1996 році.

Унаслідок того інциденту загинули четверо людей.

Кубинська влада назвала обвинувачення спробою адміністрації Дональда Трампа створити привід для військових дій проти Куби.

На тлі загострення ситуації навколо Куби США перекинули до Карибського басейну ударну групу на чолі з авіаносцем USS Nimitz.

До складу групи також входять есмінець USS Gridley, авіакрило та судно забезпечення USNS Patuxent.

У Південному командуванні США заявили, що перекидання сил демонструє “готовність, стратегічну перевагу та захист демократії”.

Кубинська влада сприйняла ці дії як підготовку до можливого військового втручання.

Україна в ООН закликала позбавити РФ місця у Радбезі

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник України Андрій Мельник заявив, що російська війна проти України супроводжується систематичними злочинами проти цивільного населення.

За словами дипломата, лише за перші чотири місяці 2026 року кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Мельник наголосив, що цей період став найсмертоноснішим для українського цивільного населення від початку повномасштабної війни.

Він заявив, що Росія посилила удари по мирних містах через відсутність успіхів на фронті.

Окремо постпред України звернув увагу на тактику повторних ударів, коли після першої атаки окупанти б’ють по рятувальниках, медиках та цивільних, які намагаються допомогти постраждалим.

Також дипломат заявив про так зване сафарі на людей — навмисні атаки дронів по цивільних, автомобілях швидкої допомоги та гуманітарному транспорту.

За словами Мельника, Комісія ООН з розслідування щодо України вже кваліфікувала такі дії як злочини проти людяності.

Під час виступу Україна закликала країни-члени ООН знайти механізм для позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки.

Андрій Мельник також нагадав про депортацію українських дітей до РФ, катування та насильницькі зникнення людей на тимчасово окупованих територіях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 548-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.