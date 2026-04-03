Вибухи в Харкові: РФ вдарила балістикою, пошкоджено будинки та газогін, є постраждалі
Дві людини постраждали під час вибухів у Харкові сьогодні вночі, 3 квітня, коли ворог атакував місто балістичними ракетами.
Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
Вибухи в Харкові 3 квітня: що відомо
Вибухи в Харкові сьогодні, 3 квітня, почали гриміти орієнтовно о 03:57.
За попередніми даними, російські війська завдали чотирьох ударів балістичними ракетами по Київському району міста.
Унаслідок атаки пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків — там вибито вікна.
Крім того, перебито газогін.
Спочатку інформація про постраждалих не надходила, однак згодом стало відомо, що внаслідок вибухів у Харкові 3 квітня постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Також гостру реакцію на стрес дістала 18-річна дівчина.
Інформація щодо наслідків удару уточнюється.
Нагадаємо, що упродовж 2 квітня російські війська майже безперервно атакували Харків.
За даними міської влади, з початку доби було зафіксовано щонайменше 20 ударів по місту, більшість із них — у Київському районі.
Ворог застосовував безпілотники, зокрема реактивні, що стало першим таким випадком від початку повномасштабної війни.
Під ударами опинилися житлові будинки, готель та храм, виникали пожежі. Серед постраждалих — зокрема, одномісячний хлопчик та восьмирічна дівчинка.
Обстріли тривали практично безперервно з інтервалами в кілька годин.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 500-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.