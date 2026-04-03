Дві людини постраждали під час вибухів у Харкові сьогодні вночі, 3 квітня, коли ворог атакував місто балістичними ракетами.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 3 квітня: що відомо

Вибухи в Харкові сьогодні, 3 квітня, почали гриміти орієнтовно о 03:57.

Зараз дивляться

За попередніми даними, російські війська завдали чотирьох ударів балістичними ракетами по Київському району міста.

Унаслідок атаки пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків — там вибито вікна.

Крім того, перебито газогін.

Спочатку інформація про постраждалих не надходила, однак згодом стало відомо, що внаслідок вибухів у Харкові 3 квітня постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Також гостру реакцію на стрес дістала 18-річна дівчина.

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Нагадаємо, що упродовж 2 квітня російські війська майже безперервно атакували Харків.

За даними міської влади, з початку доби було зафіксовано щонайменше 20 ударів по місту, більшість із них — у Київському районі.

Ворог застосовував безпілотники, зокрема реактивні, що стало першим таким випадком від початку повномасштабної війни.

Під ударами опинилися житлові будинки, готель та храм, виникали пожежі. Серед постраждалих — зокрема, одномісячний хлопчик та восьмирічна дівчинка.

Обстріли тривали практично безперервно з інтервалами в кілька годин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 500-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.