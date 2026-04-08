Атака на Ізмаїл: РФ пошкодила портову інфраструктуру
Російські війська вночі атакували Ізмаїл ударними безпілотниками.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Міністерство розвитку громад і територій України.
Атака на Ізмаїл 8 квітня: що відомо
Унаслідок ворожої атаки на Ізмаїл постраждала портова інфраструктура одного з підприємств.
Також частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення.
Унаслідок влучань виникли пожежі на території складських об’єктів, які рятувальники оперативно ліквідували.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
Остаточні наслідки атаки на Ізмаїл 8 квітня наразі уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 505-ту добу.
Фото: Одеська ОВА