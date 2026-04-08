Російські війська вночі атакували Ізмаїл ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Міністерство розвитку громад і територій України.

Атака на Ізмаїл 8 квітня: що відомо

Унаслідок ворожої атаки на Ізмаїл постраждала портова інфраструктура одного з підприємств.

Також частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення.

Унаслідок влучань виникли пожежі на території складських об’єктів, які рятувальники оперативно ліквідували.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Остаточні наслідки атаки на Ізмаїл 8 квітня наразі уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 505-ту добу.

Фото: Одеська ОВА

