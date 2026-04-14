Росія атакувала Черкаси дронами: вбитий 8-річний хлопчик, ще 14 людей постраждали
- У Черкасах внаслідок атаки БпЛА загинув 8-річний хлопчик, ще 14 людей постраждали.
- Удар пошкодив щонайменше чотири багатоповерхівки, триває ліквідація наслідків.
У вівторок, 14 квітня, російські війська атакували Черкаську область ударними дронами. В результаті атаки РФ на Черкаси загинув 8-річний хлопчик та ще 14 людей постраждали.
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Атака на Черкаси 14 квітня: що відомо
Ігор Табурець наголосив, що оборонці України під час атаки РФ на Черкаси 14 квітня знешкодили дев’ять російських цілей, однак, на жаль, уникнути трагічних наслідків повністю не вдалось.
– Від отриманих травм загинув 8-річний хлопчик. Співчуття рідним… Ще дев’ять людей доправлено до лікарні, серед них – дитина. Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події, – йдеться у заяві очільника ОВА.
Пізніше Табурець додав, що кількість потерпілих, яким надали допомогу на місці, збільшилось до п’яти.
Попередньо відомо, що вибуховою хвилею та уламками різною мірою пошкоджено чотири багатоповерхівки.
– На місці працюють усі необхідні служби та місцева комісія з обстеження пошкоджень. Уже підвозять матеріали для першочергових робіт. Є також наші соціальні партнери з обласного Червоного Хреста з командою, – розповів він.
Фото: журналістка Фактів ICTV Ірина Цимбал