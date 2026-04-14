У вівторок, 14 квітня, російські війська атакували Черкаську область ударними дронами. В результаті атаки РФ на Черкаси загинув 8-річний хлопчик та ще 14 людей постраждали.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Атака на Черкаси 14 квітня: що відомо

Ігор Табурець наголосив, що оборонці України під час атаки РФ на Черкаси 14 квітня знешкодили дев’ять російських цілей, однак, на жаль, уникнути трагічних наслідків повністю не вдалось.

– Від отриманих травм загинув 8-річний хлопчик. Співчуття рідним… Ще дев’ять людей доправлено до лікарні, серед них – дитина. Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події, – йдеться у заяві очільника ОВА.

Пізніше Табурець додав, що кількість потерпілих, яким надали допомогу на місці, збільшилось до п’яти.

Попередньо відомо, що вибуховою хвилею та уламками різною мірою пошкоджено чотири багатоповерхівки.

– На місці працюють усі необхідні служби та місцева комісія з обстеження пошкоджень. Уже підвозять матеріали для першочергових робіт. Є також наші соціальні партнери з обласного Червоного Хреста з командою, – розповів він.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок нічної атаки РФ 14 квітня постраждали десятки людей, п’ятеро – загинули.

Фото: журналістка Фактів ICTV Ірина Цимбал

