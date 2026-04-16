Графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності у п’ятницю, 17 квітня, застосовувати не планують.

Про це повідомили в Укренерго.

Чи очікувати відключення світла 17 квітня в Україні

– Завтра, 17 квітня, відключень світла на прогнозується, – йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики радять користуватися потужними електроприладами у денний період – з 11:00 до 15:00.

У вечірні години, з 18:00 до 22:00, споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Нагадаємо, зранку 16 квітня в деяких регіонах були застосовані знеструмлення.

Причиною стала масована ракетно-дронова атака, а також артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах.

Аварійні відключення діяли у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Київській областях.

Унаслідок ранкової дронової атаки на енергетичну інфраструктуру півдня України частково залишилися без електропостачання споживачі у Миколаївській та Херсонській областях.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час масованого удару 15–16 квітня Росія застосувала нову тактику обстрілів України.

За його словами, атака тривала понад добу та складалася з двох хвиль.

Зафіксовано влучання у 26 локаціях. У кількох містах є загиблі та поранені. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Дніпро та Одеса.

