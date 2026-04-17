Уночі 17 березня ворог застосував проти України 173 засоби повітряного нападу, більшість з яких вдалось збити або подавити.

Атака на Україну 17 квітня 2026 року: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія обстріляла Україну вночі 17 березня 173 засобами повітряного нападу. Зокрема, балістичною ракетою Іскандер-М, випущеною з окупованого Криму, а також 172 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Зараз дивляться

Основними напрямками запуску безпілотників стали російські міста Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також селище Гвардійське, що знаходиться на Кримському півострові.

Серед 172 БпЛА найбільше було дронів типу Shahed – 120.

— Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 147 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 дронів на 8 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Нагадаємо, уночі 17 квітня ворог атакував дронами Чернігів. Зафіксовано влучання по промисловому об’єкту. На місці спалахнула пожежа.

Крім того, було уражено енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого близько 6 тис. абонентів залишилися без світла.

Вибухи також прогриміли вранці у Дніпрі. Російська армія завдала удару по транспортній інфраструктурі міста. Постраждав 29-річний чоловік.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.