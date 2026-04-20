У ніч на 20 квітня російські війська продовжили масовані атаки по Україні ударними безпілотниками — під ударами опинилися Харків, Київщина та Дніпропетровська область.

Водночас дрони атакували стратегічні об’єкти в РФ, а президент України заявив про плани створити власну антибалістичну систему вже протягом року.

Також на міжнародній арені загострилися переговорні процеси між США та Іраном, що може вплинути на безпекову ситуацію у світі.

Вибухи в Харкові

Під ранок 20 квітня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками, у місті пролунала серія вибухів.

Про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов.

Один із дронів влучив у Основ’янському районі. Щонайменше двоє людей дістали поранення. Їм надають медичну допомогу.

Атака на Броварський район

Уночі під ударом опинився Броварський район Київської області — російські безпілотники атакували житлову забудову.

Унаслідок влучання пошкоджено два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували, не допустивши поширення вогню.

За словами очільника ОВА Миколи Калашника, у результаті атаки постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували.

Удари по Дніпропетровщині

Впродовж ночі російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область різними видами озброєння — безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілів постраждали шестеро людей.

Найбільших руйнувань зазнала Нікопольщина.

Там під ударами опинилися одразу кілька громад, пошкоджено підприємства, об’єкти інфраструктури, приватні будинки, багатоповерхівку та господарські споруди.

Поранення дістали п’ятеро людей, троє з них перебувають у лікарні. Стан 74-річного чоловіка медики оцінюють як важкий.

У Кривому Розі після ворожого удару спалахнула пожежа, також зазнали пошкоджень житлові будинки та інфраструктура. Постраждав 39-річний чоловік, він лікується амбулаторно.

У Синельниківському районі атаки спричинили займання приватного будинку та господарської споруди. Також зафіксовано пошкодження інфраструктури в кількох громадах.

Вибухи в Туапсе

У російському місті Туапсе вночі пролунали вибухи — дрони атакували портову інфраструктуру та нафтопереробний завод.

Після влучань на території об’єктів виникли пожежі. У мережі з’явилися відео з густим димом і кількома осередками займання, які свідчать про серйозні пошкодження.

Губернатор краю Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку та повідомив, що внаслідок удару в морському порту загинув один чоловік, ще один зазнав поранення.

Також уламки безпілотників пошкодили цивільні об’єкти — житлові будинки, навчальні заклади, музей і церкву. Окремо повідомляється про пошкодження газової труби.

Іран відмовився від переговорів зі США

Іран відмовився від участі у другому раунді переговорів зі США щодо можливого мирного врегулювання. Про це повідомляє Sky News з посиланням на іранські медіа.

У Тегерані заявили, що причиною такого рішення стали “надмірні вимоги” Вашингтона, а також постійні зміни позиції під час перемовин.

Крім того, Іран висловив невдоволення тривалою морською блокадою, що, на їхню думку, ускладнює досягнення будь-яких домовленостей.

Рішення МВФ щодо ФОП

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Міжнародний валютний фонд не наполягає на запровадженні ПДВ для фізичних осіб — підприємців.

За її словами, міжнародні партнери погодилися, що це питання є надто чутливим як для суспільства, так і для парламенту, тому наразі така ініціатива не розглядається як пріоритетна.

Уряд разом із партнерами продовжить шукати альтернативні механізми для наповнення бюджету у майбутньому.

Україна створює власну антибалістичну систему

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує створити власну антибалістичну систему протягом року, щоб зменшити залежність від ракет для комплексів Patriot.

За його словами, питання забезпечення ППО залишається критичним, оскільки навіть нові пакети допомоги потребують часу для реалізації.

— Ми працюємо з кількома державами. Я дуже хочу і нашим компаніям ставимо завдання: нам треба за рік зробити свою антибалістичну систему, щоб не залежати від Patriot, — наголосив він.

Президент також зазначив, що Україна разом із партнерами, зокрема Німеччиною, працює над розширенням виробництва ракет, однак цей процес не дає швидкого результату.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1517-ту добу.

