У ніч на 23 квітня російські війська атакували Україну 155 ударними безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 23 квітня: що відомо

Нічна атака розпочалася о 18:00 22 квітня. Російські війська застосували 155 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), а Гербера, Італмас та інші.

Пуски здійснювалися з напрямків російських Курська, Орла, Міллерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська.

Близько 100 із усіх дронів становили саме Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 139 ворожих безпілотників у північних, південних і східних регіонах.

Водночас зафіксовано влучання 11 ударних дронів на дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на чотирьох.

Зокрема, нічна атака на Дніпро призвела до серйозних наслідків. У різних районах міста виникли пожежі після влучань безпілотників.

Пошкоджено житлову забудову, зокрема багатоповерхові будинки. За попередніми даними, один із ударів припав безпосередньо на багатоповерхівку, де загорілися кілька квартир.

Окрім житла, вогонь охопив автомобілі та один із магазинів. Рятувальники працюють на місцях, ліквідовують наслідки атак і допомагають постраждалим.

Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро дістали поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожа атака досі триває – в повітряному просторі залишалися ворожі цілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 520-ту добу.

