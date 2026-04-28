Уночі проти 28 квітня російські війська продовжили атаки на Україну ударними безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися Суми, Конотоп, Запоріжжя та Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Найважчі наслідки зафіксовані у Кривому Розі, де після кількох ударів є загиблий і поранені. В інших містах — пошкодження житла, інфраструктури та поранені мирні жителі.

Паралельно тривають міжнародні переговори та дипломатичні контакти.

Атака на Суми

Уночі проти 28 квітня російський безпілотник влучив у Ковпаківському районі Сум. Удар прийшовся по житловій забудові.

Унаслідок атаки пошкоджено п’ять приватних будинків та магазин. У будівлях вибито вікна, частково зруйновано фасади і покрівлі.

За попередніми даними, постраждалих немає, однак обстеження території триває — частину пошкоджень ще уточнюють.

Вибухи в Конотопі

Зранку російські війська атакували Конотоп кількома хвилями ударних безпілотників.

За словами міського голови Артема Семеніхіна, дрони заходили на місто з різних напрямків, і під час атаки пролунала серія потужних вибухів.

Унаслідок влучань пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі. Окремо зазнала ушкоджень центральна районна лікарня, що ускладнило її роботу.

Також пошкоджено трамвайну мережу, через що рух громадського транспорту тимчасово повністю зупинили.

Крім того, уточнює мер міста, знищено частину енергетичної інфраструктури. Місто частково знеструмлено. В одному з мікрорайонів водопостачання буде здійснюватися за графіком.

Через ризик повторних ударів влада закликала жителів залишатися в укриттях.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Вибухи в Запоріжжі

Уранці під час повітряної тривоги російські дрони атакували Запоріжжя.

За словами очільника ОВА Івана Федорова, один із безпілотників влучив у зупинку громадського транспорту.

Унаслідок удару поранення дістали двоє чоловіків віком 40 і 45 років. Обидва перебувають у стані середньої важкості, їм надають медичну допомогу.

Атаки на Дніпропетровську область

Дніпропетровська область цієї ночі зазнала інтенсивних обстрілів — ворог майже 30 разів атакував регіон дронами та артилерією.

На Нікопольщині російські війська обстрілювали Нікополь та прилеглі громади. Пошкоджено приватні будинки і господарські споруди. Один чоловік дістав поранення — його госпіталізували, стан середньої тяжкості.

У Кривому Розі ворог завдав кількох ударів по місту. Унаслідок атаки загинув 40-річний чоловік.

Ще п’ятеро людей дістали поранення — це чоловіки різного віку. Усім надається медична допомога, частину з них госпіталізовано.

Крім того, у місті виникла пожежа, пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні будинки та вантажний транспорт.

Під ударом також була Зеленодольська громада, де зафіксовано руйнування.

Переговори США та Ірану

На міжнародному рівні тривають складні переговори між США та Іраном.

Сторони обговорюють можливість поетапної угоди, яка дозволить стабілізувати ситуацію після загострення. Зокрема, йдеться про повернення до попереднього статусу без обмежень у морській торгівлі.

Водночас питання ядерної програми Ірану залишається ключовим каменем спотикання і може бути винесене на наступні етапи переговорів.

Дональд Трамп поки що скептично оцінює такі пропозиції, і остаточне рішення щодо формату домовленостей ще не ухвалене.

Візит короля Чарльза III до США

Чарльз III разом із королевою Каміллою прибув до США з державним візитом.

У Білому домі їх зустріли Дональд Трамп та перша леді США Меланія Трамп.

Це перший візит британського монарха до США за майже два десятиліття. У програмі — зустрічі з політичним керівництвом, виступ у Конгресі та дипломатичні заходи.

Очікується, що візит стане символом зміцнення партнерства між США та Великою Британією.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 525-ту добу.

