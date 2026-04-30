Вибухи у Дніпрі прогриміли вранці у четвер, 30 квітня, під час чергової атаки ворога на місто.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 30 квітня: що відомо

За попередніми даними, ворог завдав удару по Дніпровському району.

Зараз дивляться

Унаслідок вибухів у Дніпрі виникла пожежа — загорілися об’єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, зайнялися магазин та автомобілі, які перебували поруч із місцем влучання.

Наразі відомо, що під час атаки загинула одна людина. Ще одна — дістала поранення, їй надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 527-му добу.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.