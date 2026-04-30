Вибухи у Дніпрі: після атаки спалахнула пожежа, є загиблий та поранений
Вибухи у Дніпрі прогриміли вранці у четвер, 30 квітня, під час чергової атаки ворога на місто.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Вибухи у Дніпрі 30 квітня: що відомо
За попередніми даними, ворог завдав удару по Дніпровському району.
Унаслідок вибухів у Дніпрі виникла пожежа — загорілися об’єкти цивільної інфраструктури.
Зокрема, зайнялися магазин та автомобілі, які перебували поруч із місцем влучання.
Наразі відомо, що під час атаки загинула одна людина. Ще одна — дістала поранення, їй надають необхідну медичну допомогу.
На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.
Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 527-му добу.
Фото: Дніпропетровська ОВА