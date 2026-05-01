У Києві поліція розшукує водія, який влаштував стрілянину у Святошинському районі столиці.

Стрілянина у Києві 1 травня: що відомо

Як повідомила поліція Києва, наразі розшукується водій, який здійснив постріли у Святошинському районі.

Зазначається, що близько 14:30 до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією постраждалих внаслідок стрільби немає.

Наразі всі наряди поліції Києва орієнтовані на пошуки водія. Введено спеціальну поліцейську операцію.

До речі, варто зазначити, що в Україні почастішали випадки стрілянини. Так, нещодавно в Одесі чоловік відкрив вогонь біля дитячого майданчика.

А перед цим схожий інцидент стався у Харкові – там чоловік у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрілянину у метро.

Водночас наприкінці квітня у Хмельницькому затримали чоловіка, який стріляв у дворі житлового будинку. І це лише невеликий відсоток випадків за останній час.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.