Стрельба в Киеве: полиция задержала водителя за выстрелы в Святошинском районе
Полиция разыскала и задержала водителя, устроившего стрельбу в Святошинском районе Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Стрельба в Киеве 1 мая: что известно
Отмечается, что около 14:30 в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что по улице Мрии неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов.
По предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет.
Полиция Киева задержала водителя в одном из поселков Киевщины. Им оказался 46-летний житель Киевской области. При обыске его автомобиля оружие не обнаружено.
Следователи возбудили по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
К слову, стоит отметить, что в Украине участились случаи стрельбы. Так, недавно в Одессе мужчина открыл огонь возле детской площадки.
А перед этим похожий инцидент произошел в Харькове — там мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в метро.
В тоже время в конце апреля в Хмельницком задержали мужчину, который стрелял во дворе жилого дома. И это только небольшой процент случаев за последнее время.