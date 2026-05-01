Полиция разыскала и задержала водителя, устроившего стрельбу в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Стрельба в Киеве 1 мая: что известно

Отмечается, что около 14:30 в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что по улице Мрии неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов.

По предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет.

Полиция Киева задержала водителя в одном из поселков Киевщины. Им оказался 46-летний житель Киевской области. При обыске его автомобиля оружие не обнаружено.

Следователи возбудили по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

К слову, стоит отметить, что в Украине участились случаи стрельбы. Так, недавно в Одессе мужчина открыл огонь возле детской площадки.

А перед этим похожий инцидент произошел в Харькове — там мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в метро.

В тоже время в конце апреля в Хмельницком задержали мужчину, который стрелял во дворе жилого дома. И это только небольшой процент случаев за последнее время.

