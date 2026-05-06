Масштабна пожежа в Карпатах: горить 75 гектарів лісу, залучили авіацію
На Закарпатті триває ліквідація масштабної лісової пожежі, площа якої зросла до близько 75 га. До гасіння залучили понад 200 рятувальників, а прокуратура відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомили в ДСНС України та Закарпатській обласній прокуратурі.
Пожежа в Карпатах: що відомо
За даними ДСНС, пожежа виникла 5 травня близько 15:30 в урочищі Кілиця поблизу селища Воловець Мукачівського району.
Спочатку вогонь охопив близько 15 га лісової підстилки, однак за ніч площа загоряння значно зросла. Станом на ранок 6 травня площа займання — близько 75 га лісу.
За словами рятувальників, пожежу досі не вдалося локалізувати, а вогонь продовжує поширюватися. Ситуацію ускладнює складний гірський рельєф, тривала посуха та відсутність води в районі займання — її доводиться підвозити.
До гасіння залучено 243 особи та 46 одиниць техніки, зокрема:
- 138 рятувальників ДСНС;
- техніка та особовий склад із Львівської та Івано-Франківської областей;
- працівники Карпатської філії ДП Ліси України;
- авіація ДСНС.
Для моніторингу ситуації використовують безпілотники. На місці працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.
За фактом пожежі Мукачівська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження.
Попередня правова кваліфікація — знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 245 КК України).
Правоохоронці встановлюватимуть причини виникнення пожежі та всі обставини інциденту.